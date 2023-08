Al via campagna "Missione equità: chi meno inquina, meno paga"

L’Amministrazione comunale di Aosta e la ditta affidataria del servizio di raccolta dei rifiuti e di igiene urbana Quendoz Srl sono, da tempo, impegnate nella realizzazione di un sistema di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani più efficiente, equo e rispettoso dell’ambiente.

Grazie al contributo di tutti i cittadini, Aosta ha raggiunto la percentuale di circa il 70% di rifiuti urbani avviati a raccolta differenziata: un risultato molto positivo che ha generato un flusso importante di materiali riciclabili avviati al recupero per trovare nuova vita.

Un risultato che è un punto di partenza su cui costruire un impegno comune per ridurre ulteriormente i rifiuti non riciclabili e migliorare la qualità del nostro ambiente, applicando un principio di maggior equità nel pagamento della tassa in funzione del quantitativo conferito.

Così, a partire dal 2024, la parte variabile della tassa rifiuti sarà calcolata in base a quanto rifiuto urbano residuo (secco indifferenziato) ciascuna utenza produrrà. Con questo sistema ognuno sarà responsabile di come differenzia e di quanto rifiuto urbano residuo produce. A parità di altri elementi, la tassa rifiuti sarà diversa a seconda di quanto rifiuto urbano residuo sarà attribuito all’utenza.

A fine anno saranno quantificati gli svuotamenti settimanali o i conferimenti effettuati tramite Eco-tessera. Questa operazione consentirà di definire l’effettivo costo annuo della tariffa dei rifiuti urbani residui non riciclabili conferiti.

Per informare la popolazione di questo cambiamento e delle altre novità del servizio, nel mese di settembre inizierà la distribuzione di materiale informativo a tutte le utenze oltre a una campagna che si svilupperà attraverso i social network, incontri con la popolazione, punti informativi sul territorio e l’eco-calendario 2024 che sarà inviato alle famiglie. Sulla lettera (e sul pieghevole allegato) che verrà inviata alla cittadinanza, si potranno trovare le istruzioni necessarie per poter avviare in modo proficuo il nuovo sistema di gestione rifiuti, oltre alle numerose innovazioni previste nel nuovo appalto. In particolare:

saranno sostituiti tutti i contenitori a oggi in uso. I nuovi contenitori saranno di colori diversi dagli attuali in coerenza con la normativa UNI;

tutti i contenitori saranno dotati di un transponder (ricetrasmettitore passivo) associato univocamente all’utenza singola o aggregata (con più di 10 utenze domestiche);

il contenitore “giallo” sarà dedicato esclusivamente alla raccolta di imballaggi in plastica e metalli (in coerenza con le indicazioni regionali, già vigenti) e non potrà più contenere altri oggetti in plastica;

stop alla raccolta del cartone nel centro storico il sabato e durante i festivi (già avviato);

ampliamento dell’orario di apertura dell’Ecocentro di Montfleury. L’Isola ecologica è ora aperta anche alla domenica con orario 8-13 e 14-17 (già avviato);

attivazione di quattro nuovi PTR (Punti Tecnologici di Raccolta) nelle frazioni collinari di Pléod, Excenex-Arpuilles, Signayes e Porossan;

lancio della app “Sigma Aosta” tramite la quale i cittadini potranno gestire molteplici servizi tra cui tutte le funzionalità dell’Eco-tessera;

nuovi orari di esposizione dei contenitori a cui dovranno attenersi tutte le utenze; l’esposizione dovrà avvenire tra le ore 18 e le ore 19.

Dichiara l’assessore all’Ambiente, Loris Sartore: «Dopo un lungo percorso rallentato anche da vicende esterne, quali i ricorsi amministrativi e la pandemia, Aosta è finalmente pronta a voltare pagina in materia di rifiuti con un sistema che promette di essere più equo per i cittadini e di premiare chi conferisce in maniera corretta, avvicinando la nostra città alle realtà più virtuose del Paese».

Commenta il sindaco Gianni Nuti: «In qualità di Primo cittadino sono particolarmente orgoglioso di poter salutare un cambiamento che non esito a definire epocale, atteso da almeno 20 anni dai cittadini che potranno, così, beneficiare immediatamente delle buone prassi in materia di differenziazione dei rifiuti sotto forma di riduzione della Tari e, per questa Amministrazione, un altro tassello nel complesso percorso di costruzione di una città, e di una comunità, più coesa, solidale e accogliente che stiamo portando avanti».