I prodotti della Valle d'Aosta alla Fiera nazionale della nocciola di Cortemilia

Nello scorso fine settimana una delegazione della Valle d’Aosta, guidata dell’Assessore Marco Carrel, ha partecipato alla 69° edizione della Fiera nazionale della nocciola di Cortemilia, manifestazione che nel borgo storico dell’Alta Langa celebra ogni anno la varietà di nocciola “tonda gentile”, con un ricco programma di eventi dedicati alla tradizione e all’enogastronomia.

Sabato 19 agosto, l’Assessore Carrel ha preso parte, a fianco del Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, all’inaugurazione della manifestazione, con il Presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo e il sindaco del Comune di Cortemilia Roberto, mentre nella giornata di domenica, l’Assessore è intervenuto ad una tavola rotonda che ha visto la partecipazione del regista, direttore artistico e già conduttore della rubrica di Striscia la notizia “Paesi e paesaggi” Davide Rampello; del giornalista esperto di enogastronomia Paolo Beccarelli e dello storico del territorio Luciano Bertello. All’incontro è intervenuto anche il promotore enogastronomico dell’AREV Diego Bovard, che ha illustrato storia e caratteristiche della Fontina DOP.

«Ritengo sia molto importante intensificare la collaborazione con il Piemonte per la promozione dei nostri prodotti, ma anche per il confronto politico sui diversi temi che interessano il settore agricolo - ha detto l’Assessore Carrel -. Eventi come la Fiera di Cortemilia o la Fiera di Alba rappresentano per la Valle d’Aosta vetrine e opportunità interessanti, in quanto si rivolgono ad un pubblico di persone attente ai prodotti di nicchia e alle tradizioni del territorio, curiose per le diverse peculiarità e per un approccio sostenibile al territorio.»

In uno stand dedicato alla Valle d’Aosta, sono stati inoltre presentati e proposti per la degustazione abbinamenti di Fontina in purezza e prodotti a base di nocciola, accompagnati da vini valdostani e piemontesi.

«Questa è stata la prima volta per la Valle d’Aosta a Cortemilia – conclude l’Assessore Marco Carrel -; è stato un punto di partenza che intendiamo portare avanti. Infatti, abbiamo invitato i produttori di nocciole di Cortemilia a prendere parte alla prossima edizione del Marché au Fort, che si terrà al Forte di Bard il 7 e 8 ottobre».