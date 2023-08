Sabato 26 agosto 2023, alle ore 11.00, è in programma al il Centro Saint-Bénin di Aosta una visita guidata alla mostra Robert Capa. L’opera 1932-1954, condotta da Daria Jorioz, dirigente della struttura Attività espositive e promozione dell’identità culturale.

Al Centro Saint-Bénin sono esposte oltre 300 opere, selezionate dagli archivi dell’agenzia Magnum Photos, che coprono in modo esaustivo la produzione del celebre fotografo dagli esordi alla morte prematura avvenuta nel 1954 in Indocina.

“La mostra - comunica la dirigente della struttura Attività espositive Daria Jorioz - consente di ripercorrere tutte le fasi della straordinaria carriera di Robert Capa, riservando un’attenzione particolare ad alcune delle sue immagini più iconiche, che hanno incarnato la storia della fotografia del Novecento. L’esposizione si propone di evidenziare le molteplici sfaccettature dell’opera di un autore passionale, sfuggente e instancabile, che non esitava a rischiare la vita per i suoi reportages”.

Scrive il curatore Gabriel Bauret in catalogo: “Il suo posto nella storia della fotografia potrebbe essere paragonato a quello di Robert Doisneau, ma il paragone si ferma qui: tanto Capa è un eterno migrante, dallo spirito avventuroso, quanto Doisneau è un sedentario che nutre la sua fotografia con i soggetti che sa scovare a Parigi e nelle sue periferie”.

Il volume edito in occasione della mostra, con testi in italiano, inglese e francese, contenente tutte le fotografie esposte e pubblicato da Silvana Editoriale, è in vendita presso la sede espositiva al prezzo di 34 euro.

L'evento è stato organizzato in collaborazione con Abbonamenti Musei e pertanto l'ingresso alla mostra è gratuito per i possessori della tessera. La visita guidata ha il costo di 3 euro. Gli abbonati hanno priorità di prenotazione.

Nel caso non fosse raggiunto il numero massimo, è possibile per tutti partecipare alla visita guidata (costo 3 euro), pagando il biglietto di ingresso alla mostra e prenotando direttamente presso il Centro Saint-Bénin al seguente numero telefonico 0165.272687. La prenotazione è obbligatoria.

Biglietti: Intero 6 euro, ridotto 4 euro. Ingresso gratuito per i minori di 18 anni.

Mostra inserita nel circuito di Abbonamento Musei.

Orario di apertura: martedì-domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.

La mostra sarà aperta al pubblico fino a domenica 24 settembre 2023.