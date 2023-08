Piccole toppe ai grandi buchi della Sanità valdostana

L’assessore Marzi annuncia il raggiungimento di risultati importanti per la comunità valdostana grazie alla firma dell'intesa che porterà al trasferimento di 7 infermieri e 11 OSS dal J.B. Festaz all'ospedale Parini, necessari per aprire 12 preziosi nuovi posti letto nel reparto di Neurologia. Una soluzione in cui, a detta del Direttore generale dell'USL, tutti gli interlocutori traggono beneficio, soprattutto le cittadine e i cittadini valdostani.

Come Valle d'Aosta Aperta, a seguito anche delle innumerevoli iniziative consiliari di Erika Guichardaz, evidenziamo numerose criticità. Un terzo degli infermieri in servizio presso l'RSA del J.B. Festaz ha deciso di non sottoscrivere l’intesa con validissime motivazioni. Inoltre, i risultati più eclatanti sono l'esternalizzazione della struttura di Variney, il trasferimento di pazienti fragili del setting di UAP (pazienti che, a causa di malattia stabilizzata, sono in stato di completa dipendenza, oppure hanno un grado di autonomia minima, in coma o stato vegetativo persistente, insufficienza respiratoria cronica con necessità di ventilazione assistita, sclerosi multipla, pazienti oncologici in fase di malattia tale da comportare un'importante dipendenza assistenziale e in attesa di essere trasferiti all'hospice), oltre che lavori rumorosi e impattanti per gli ospiti del Nucleo Alzheimer, rimasti al J.B. Festaz accanto.

Come ben sappiamo, invece, la struttura di via Brocherel continua a essere vuota e poteva essere utilizzata per l'ospedale di comunità. La prima gara per l'affidamento dei lavori dell'ospedale di comunità al J.B. Festaz è andata deserta, il personale altamente specializzato avrebbe potuto continuare a seguire i pazienti, per cui da anni segue formazioni specifiche - al J.B. Festaz come a Variney - e i pazienti fragili non avrebbero subìto dei trasferimenti o destabilizzazioni causate dalle opere di ristrutturazione accanto al loro reparto. L’appalto per l’assistenza di Variney, fra l’altro, come evidenziato più volte in Consiglio, è stato fatto solo per posti letto RSA.

Non crediamo, infine, che la riqualificazione del J.B. Festaz per trasformarlo in un Ospedale di comunità sia un'opportunità e che, nel caso di scelte diverse, il personale dell'RSA e dell'UAP non avrebbe avuto un’occupazione. Di altre soluzioni meno impattanti per cui i dipendenti e la comunità valdostana avrebbero potuto trarre benefici ce n'erano ben altre.

Continueremo a tenere l'alta l'attenzione su questo tema, sulla struttura di Variney e su appalti e formazioni per cui, ad oggi, non abbiamo ancora avuto risposte.