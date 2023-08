Chiude ad Aosta la scuola materna di via Avondo

La giunta comunale di Aosta ha ratificato la proposta del dirigente scolastico dell'Istituzione scolastica Saint-Roch sulla chiusura del plesso scolastico della scuola materna di via Vittorio Avondo.

La scuola presentava "criticità tanto didattiche quanto educative legate alla gestione dell'unica classe composta da 10 bambini da parte di una sola insegnante".

Nelle scorse settimane, il preside della Saint-Roch ha proposto di "ragionare in merito alla chiusura del plesso già dall'anno scolastico 2023-2024, in considerazione anche della presenza della scuola materna di via Antica Vetreria nelle vicinanze che garantirà l'assorbimento degli attuali iscritti di via Avondo senza arrecare variazioni in aumento al numero di sezioni presenti".

La proposta, discussa anche con le famiglie interessate, è stata accolta dall'amministrazione comunale.