Firmato il protocollo d'intesa tra Azienda USL e JB Festaz

Dal 1° settembre il personale dell’Azienda pubblica di servizi alla persona Casa di riposo J.B. Festaz di Aosta operativo nel settore di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) e nell’Unità di Assistenza Prolungata (UAP), che l’Azienda J.B. Festaz gestisce per conto dell’Azienda USL, sarà trasferito all’Ospedale “Parini” dove, dopo un primo periodo di affiancamento, permetterà l’apertura di 12 posti letto nel reparto di Neurologia. L’impiego temporaneo durerà fino al 31 dicembre 2024, data prevista per la fine dei lavori di riqualificazione che porteranno la casa di riposo aostana a diventare Ospedale di comunità, previsto dalla Missione 6 del PNRR.

Il trasferimento temporaneo coinvolge 7 infermieri e 11 Oss.

Contestualmente i pazienti ricoverati presso i nuclei RSA e UAP del J.B. Festaz saranno trasferiti alla RSA di Variney dove a marzo i servizi sono stati esternalizzati (ma sempre diretti da un direttore sanitario deciso dall’Azienda USL) portando la capacità di accoglienza a 31 letti.

La firma del protocollo d’intesa tra Azienda USL e Azienda pubblica di servizi alla persona Casa di riposo J.B. Festaz è avvenuta il 18 agosto.

L’Assessore Carlo Marzi evidenzia: “La firma del Protocollo sancisce il raggiungimento di risultati importanti per la comunità valdostana, valorizzando la presenza sul territorio del J.B. Festaz anche quale sede del futuro Ospedale di comunità, con l’apertura nell’Ospedale Parini di 12 preziosi nuovi posti letto nel reparto di Neurologia, che ne aveva forte necessità. Il lavoro che in questi mesi tutti i componenti del Tavolo tecnico (Regione, Azienda AUSL, Casa di riposo e Organizzazioni sindacali) hanno svolto in un’ottica di grande collaborazione, ha consentito inoltre di accogliere le richieste dei lavoratori della Casa di riposo, mantenendo l’unità lavorativa attuale nel nuovo reparto di lavoro del Parini, sino al successivo rientro dell’intero gruppo al J.B. Festaz una volta conclusi i lavori per il nuovo Ospedale di comunità. In momenti difficili come quelli attuali è vitale cercare le migliori soluzioni possibili, dandosi come principale obiettivo l’ascolto e la disponibilità a cercare una mediazione soddisfacente per tutte le parti coinvolte che metta al primo posto gli interessi comuni: ecco, questo abbiamo fatto grazie alla disponibilità dei dipendenti della struttura del J.B. Festaz”.

Massimo Uberti, Direttore Generale USL: “Questo progetto è un bell’esempio di collaborazione tra Istituzioni grazie alla quale abbiamo trovato una soluzione in cui tutti gli interlocutori traggono beneficio, soprattutto i cittadini valdostani. Con l’opportunità della riqualificazione del J.B. Festaz grazie all’utilizzo dei fondi del PNRR per trasformarlo in un Ospedale di comunità, la parte relativa a RSA e UAP deve essere chiusa per circa un anno di lavori e in questo lasso di tempo il personale non avrebbe avuto un’occupazione. Attraverso questo accordo noi acquisiamo questo personale temporaneamente e lo facciamo lavorare in équipe, senza quindi smembrare il gruppo, per riaprire il reparto di Neurologia che nel frattempo abbiamo ristrutturato. In questo modo noi otteniamo infermieri e Oss che, come noto, sono una risorsa molto difficile da reperire sul mercato del lavoro, e riapriamo un reparto. D’altra parte personale stesso può continuare a lavorare con i propri colleghi acquisendo ulteriore formazione e esperienza professionale in ospedale in attesa che il J.B. Festaz riapra come Ospedale di comunità. I cittadini valdostani, quindi, hanno più servizi per questo periodo e in futuro avranno un servizio maggiore, riqualificato, al J.B. Festaz che nel frattempo non deve gestire queste risorse rischiando di non utilizzarle o sottoutilizzarle”.

Ruggero Meneghetti, Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Azienda pubblica di servizi alla persona Casa di Riposo J.B. Festaz: “Il grosso risultato che portiamo a casa con questa convenzione è un rapporto di collaborazione acceso e vivo tra l’USL e la nostra azienda, sotto la supervisione della Regione. Una fattiva collaborazione non può che essere foriera per il futuro di ottimi risultati per la sanità valdostana e per la comunità valdostana tutta”.