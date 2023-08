Riunione dell'Assemblea del CPEL

Si è riunita l’Assemblea del CPEL, per l’espressione tre pareri in merito ad una proposta di legge regionale e a due proposte di deliberazione della Giunta regionale.

Relativamente alla proposta di deliberazione inerente alla definizione dei criteri di trasferimento e delle modalità di regolazione contabile degli importi dovuti dai Comuni alla Regione e al Comune di Bard a titolo di compartecipazione al contributo per il risanamento della finanza pubblica per l’anno 2023, illustrata dal Presidente Alex Micheletto, il parere espresso è stato positivo.

L’Assemblea si è ampiamente confrontata in merito alla proposta di legge regionale n. 117 “Disposizioni per la valorizzazione degli artisti in Valle d’Aosta”, illustrata ai rappresentanti degli Enti Locali valdostani dal Responsabile politico Ronny Borbey, in merito alla quale il parere espresso è stato positivo, con osservazioni. L’Assemblea del CPEL, riconoscendo l’importanza di un sostegno alle diverse forme di espressione artistica e condividendo le finalità della proposta di legge, ha evidenziato l’esigenza di stabilire con maggiore dettaglio i criteri e le modalità di accesso ai contributi in oggetto, dando priorità a requisiti meritocratici e a premialità.

Parere positivo è stato infine condiviso anche per la proposta di deliberazione avente ad oggetto l’approvazione “dei criteri e delle modalità di trasferimento all’Azienda regionale edilizia residenziale (ARER) delle risorse destinate per l’anno 2023 alla copertura dei maggiori costi di funzionamento e di gestione dell’ente”, presentata dal Responsabile politico Loredana Petey.