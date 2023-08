IL PEPERONCINO ROSSO

La sinistra è più "rumorosa", cioè fa sentire di più la propria voce rispetto alla destra, che per buona parte è 'silenziosa' escludendo la frangia più estrema. Lo sciopero, le manifestazioni, la controinformazione, sono tutte attività da sempre tipiche della sinistra e ne costituiscono 'il metodo'. Se vuoi far carriera politica a sinistra, devi partire dal volantino e dal ciclostile (almeno ai miei tempi), dai picchetti e dalle occupazioni, magari ti fai un paio d'anni in una ONG e quindi sei pronto alla scalata. In Emilia, dove da sempre sono governati da loro, la cosa assume caratteristiche molto divertenti: vedi cartelli elettorali dove i giovani candidati sono costretti a polemizzare indirettamente contro i loro compagni di partito e sempre con toni rivoluzionari e salvifici. D'altra parte lo si vede anche a livello nazionale, con rottamatori che vengono rottamati ed amenità del genere sempre gridate in piazza. La destra è più da sacrestia, volano coltelli, ma di nascosto.

In Valle d'Aosta la destra si spacca e si ricompone in pubblico con i cespuglietti di Lega Fratelli d'Italia che se le danno di santa ragione forti del fatto che nella sinistra in meno sono e più di dividono. Ci sono più partiti e movimenti che si dicono di gauche che tutti gli altri partiti messi assime.