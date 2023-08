La Valle d'Aosta aderisce alla Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio

"Continuiamo a porre l'attenzione su questo tema delicato, proseguendo con le attività del Progetto regionale per la prevenzione del suicidio," sottolinea l'Assessore Carlo Marzi. "Nell'anno passato abbiamo avviato azioni concrete, come l'installazione di dispositivi di protezione e dissuasione sui ponti di Avise e Introd per contrastare comportamenti autolesionistici. Adesso, stiamo mettendo in atto misure di prevenzione e formazione, due elementi cruciali per sensibilizzare e prevenire il fenomeno. È fondamentale riconoscere segnali di disagio tempestivamente per intervenire prima che la situazione si aggravì."

"L'importanza della formazione è evidente - afferma l'Assessore - poiché è un prerequisito per operare in questo contesto delicato. L'esperienza dell'associazione Mandorlo Fiorito, con la quale collaboriamo costantemente, è di vitale importanza. La ventesima edizione della Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, che si celebra il 10 settembre di quest'anno, rappresenta un'opportunità fondamentale per discutere di questo drammatico tema, evidenziare l'impegno dell'associazione e promuovere il nostro progetto in collaborazione con Mandorlo Fiorito e l'azienda USL."

Il primo provvedimento riguarda l'organizzazione di un evento in occasione della Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, che avrà luogo il 10 settembre 2023 a Saint-Vincent. Questo evento è patrocinato dalla Regione e realizzato in collaborazione con l'Assessorato, il Dipartimento di salute mentale dell'Azienda USL e "Il Mandorlo Fiorito", una sezione dell'Associazione dei volontari del soccorso Grand Paradis.Quest'iniziativa si inserisce nel quadro del Progetto regionale per la prevenzione del suicidio, approvato tramite la deliberazione 522/2022 della Giunta regionale.

Tra le diverse azioni previste dal progetto, si includono campagne di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno, realizzate in collaborazione con "Il Mandorlo Fiorito", che fa parte dell'Associazione dei volontari del soccorso Grand Paradis.

Con il secondo provvedimento, prendono avvio le azioni previste dal Progetto regionale per la realizzazione di interventi formativi. Questi interventi saranno tenuti da docenti ed esperti qualificati nel settore, destinati a diverse categorie di soggetti coinvolti, come operatori sanitari, operatori di pronto intervento, sentinelle (persone addestrate a rilevare il rischio suicidario) e superstiti.

Inoltre, si prevede un progetto di ricerca-azione indirizzato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Regione, agli insegnanti e ai genitori, che verrà condotto attraverso l'Università della Valle d'Aosta.

IL MANDORLO FIORITO

SEZIONE PER LA PREVENZIONE DEL SUICIDIO