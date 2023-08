GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta Regionale.

Il Governo regionale ha autorizzato l’integrazione del servizio di instradamento per le chiamate al 1515 nell’ambito del Sistema della Centrale unica di soccorso regionale e contestualmente alla fornitura di autovetture per la Colonna Mobile regionale oltre che di vestiario del personale del Dipartimento della Protezione civile. In particolare, l’integrazione del servizio di instradamento per le chiamate al servizio 1515 consentirà l’inoltro delle chiamate con la scheda di contatto, generate dal bacino della Valle d’Aosta e dirette al 112, agli operatori della C.U.S., come avviene per i servizi di PSAP2 emergenza sanitaria 118 e servizio VVF 115. Inoltre, l’acquisizione di nuovi mezzi consentirà di svecchiare il parco auto e di migliorare la capacità di pronta risposta della Colonna Mobile Regionale, andando a sostituire mezzi non più utilizzabili.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

È stato approvato lo schema di contratto di servizio tra la Regione autonoma Valle d’Aosta e la società di servizi Valle d’Aosta S.p.A. per il servizio di assistenza e sostegno, anche educativo, agli studenti con disabilità, in situazione di gravità, frequentanti le istituzioni scolastiche ed educative della regione, comprese le scuole secondarie di secondo grado paritarie, per l’anno scolastico 2023-2024. In particolare, è stato incrementato il monte ore in modo significativo così da garantire un servizio di qualità a tutti gli alunni con disabilità in situazione di gravità.

È stata approvata l’adesione della Regione alla giornata nazionale del Donoday e alla giornata nazionale dell’afasia tramite l’illuminazione del Castello di Aymavilles di colore arancione, dal 4 al 10 ottobre 2023 e di colore viola il 14 ottobre 2023. Gli eventi sono stati promossi dalle Associazioni CSV VdA –Odv di Aosta e A.L.I.C.E. (Associazione per la lotta all’ictus celebrale) cui ha aderito l’Assessorato dei beni culturali, Sistema educativo e Politiche generazionali d’intesa con l’Assessorato della Sanità, Salute e politiche sociali.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

È stato concesso un contributo di 306 mila e 537 euro al Comune di Saint-Christophe a titolo di concorso finanziario alle spese relative a degli interventi su infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale. In particolare, si tratta di lavori straordinari per il miglioramento del campo sportivo. L’ammontare della somma è stabilito dalla l.r. n. 16 del 2007 con la quale la Regione stipula apposite convenzioni con gli enti locali proprietari per concorrere alla copertura dei costi eccedenti la manutenzione ordinaria e nella misura del 50 per cento dell’imposto ammesso.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

È stata approvata la partecipazione della Regione alla Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, programmata a Saint-Vincent per il 10 settembre 2023. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del Progetto regionale per la prevenzione del suicidio che, tra le varie azioni da porre in essere, prevede l’avvio di campagne di prevenzione e di sensibilizzazione al fenomeno. La giornata è organizzata in collaborazione con “Il Mandorlo Fiorito”, sezione interna all’associazione Volontari del soccorso Grand Paradis.

Il Governo regionale ha approvato la realizzazione di interventi formativi previsti nell’ambito del progetto regionale per la prevenzione del suicidio, da attuarsi per il tramite di docenti in possesso di specifiche qualifiche e specializzazioni, e un progetto di azione/ricerca rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Regione, agli insegnanti e ai genitori da attuarsi per il tramite dell’Università della Valle d’Aosta. La spesa complessiva prevista per il 2023 è di 100 mila euro.

È stata approvata l’istruttoria pubblica di co-progettazione finalizzata all’individuazione di un soggetto del terzo settore disponibile alla co-progettazione e alla gestione in partnership del Centro per le famiglie di Aosta, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026.

L’importo complessivo ammonta nel triennio 2024/2026 a 600 mila euro.