Batailles Chevres: A Nus dominano Brighella, Marmotta, Bianchina, Bisanche

Nel campo delle sfide tra capre a Nus, dominano le figure di Brighella, Marmotta, Bianchina e Bisanche. Durante la settima eliminatoria tenutasi il 19 agosto, ben 13 allevatori hanno partecipato, iscrivendo complessivamente 54 capre. La capra dal peso regale è stata Mourina, pesante 90 chilogrammi e di proprietà di Chamois Alex, allevatore di Nus. Le capre partecipanti vengono suddivise in categorie in base al loro peso. L'ASSOCIAZIONE COMITÉ RÉGIONAL BATAILLES DES CHÈVRES (nota come "Association") organizza annualmente regolari combattimenti tra capre allevate nella regione della Valle d'Aosta.

Durante le operazioni preliminari, le capre che partecipano ai combattimenti vengono suddivise in tre categorie durante la primavera e quattro durante l'autunno:

Categorie della Primavera:

1ª – 2ª – 3ª categoria in base al loro peso

Categorie dell'Autunno:

1ª – 2ª – 3ª categoria in base al loro peso;

4ª categoria, dedicata alle "bime", cioè le caprette che hanno meno di due anni di età e che presentano uno (i due picozzi) o al massimo due (i due mediani interni) denti cambiati.

Nei Concorsi Eliminatori e nella Finale Regionale, per stabilire le categorie 1ª – 2ª – 3ª si calcolerà la media delle pesature, eliminando eventuali valori in eccesso.

Autunno:

1ª – 2ª – 3ª categoria in base al peso; 4ª categoria in cui saranno iscritte le “bime”, ovvero le caprette che non hanno ancora raggiunto i due anni di età e che hanno un solo dente cambiato (i due picozzi) o al massimo due denti cambiati (i due mediani interni).

Nei Concorsi Eliminatori e nella Finale Regionale, per stabilire la 1ª – 2ª – 3ª categoria si farà la media delle pesature, togliendo gli eventuali esuberi.

Le vincitrici del combattimenti zonali vengono ammesse alla finale che si disputa a metà autunno

I RISULTATI DI NUS

Iª Categoria capre n°12 superiore a Kg. 65

Chamois Alex - Nus Brighella Reina

Chamois Alex - Nus Mourina 2

Zigliani Gerard - Arnad Tartaruga 3/4

Naudin Alice - Introd Yeti 3/4

IIª Categoria capre n° 14 Da Kg. 57 a Kg.65

Foudon Ludovina - Nus Marmotta Reina

Chamois Alex - Nus Tiger 2

Deveynes Diego - Saint-Christophe Rossignol 3/4

Vaudan Bruschi François - Gignod Eima 3/4

IIIª Categoria capre n° 15 inferiore a Kg. 57

Domaine Dennis - Oyace Bianchina Reina

Voyat Denis - Introd Lupita 2

Chamois Alex - Nus Bandiera 3/4

Foudon Ludovina - Nus Furia 3/4

Bime capre n° 13

Chamois Alex - Nus Bisanche Reina

Chamois Alex - Nus Tigresse 2

Chamois Alex - Nus Mora 3/4

Vial Germain - Nus Regale 3/4

Vial Germain - Nus Enigma 5/6

Marcato Cesare - Gignod Lingera 5/6