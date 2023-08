Almanach de lundi 21 aout saint Pie X Pape

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO

Lunedì 21 agosto

Saint-Oyen, Château-Verdun - ore 14.30

S. Messa di chiusura del Campo Giovanissimi di Azione Cattolica

Martedì 22 agosto

Salone parrocchiale di Diémoz - ore 20.30

Incontro con don Piero Lombard, don Alessandro Valerioti e diacono Luciano Bonino

Venerdì 25 - mercoledì 30 agosto

Pellegrinaggio diocesano a Lourdes

LE MESSAGER RICORDA saint Pie X Pape

La Chiesa celebra San Pio X (Giuseppe Sarto) Papa dal 09/08/1903 al 20/08/1914)

Giuseppe Sarto nacque a Riese, nella diocesi di Treviso, il 2 giugno 1835. Dopo l’ordinazione sacerdotale fu inviato come cappellano nella parrocchia di Tombolo, dove rimase per nove anni; per altri otto svolse il ministero di parroco a Salzano, e successivamente fu nominato canonico e cancelliere della curia vescovile. Nel 1884 venne eletto vescovo della nostra diocesi. Con la sua intensa azione pastorale anticipò, a Mantova, alcune delle linee che avrebbe adottato in seguito come pastore della Chiesa universale: promosse la vita del seminario, la pratica dei sacramenti, il canto liturgico e l’insegnamento del catechismo. Nel 1888 convocò il Sinodo diocesano. Il 5 giugno 1892 fu chiamato alla sede patriarcale di Venezia e il 3 agosto 1903 fu eletto alla cattedra di Pietro, assumendo il nome di Pio X.

E’ il pontefice che nel Motu proprio “Tra le sollecitudini” (1903) affermò che la partecipazione ai santi misteri è la fonte prima e indispensabile della vita cristiana. Difese con forza l’integrità della fede cattolica, propose e incoraggiò la comunione eucaristica anche dei fanciulli, avviò la riforma della legislazione ecclesiastica, si occupò positivamente della questione romana e dell’Azione Cattolica, curò la formazione dei sacerdoti, fece elaborare un nuovo catechismo, favorì il movimento biblico, promosse la riforma liturgica e il canto sacro. Morì il 21 agosto 1914. Pio XII lo beatificò nel 1951 e lo canonizzò nel 1954.

Il suo corpo è venerato nella basilica Vaticana.

Il sole sorge alle ore 6,36 e tramonta alle ore 20,31

“La famiglia non è la somma delle persone che la costituiscono, ma una “comunità di persone”. E una comunità è di più che la somma delle persone. È il luogo dove si impara ad amare, il centro naturale della vita umana. È fatta di volti, di persone che amano, dialogano, si sacrificano per gli altri e difendono la vita, soprattutto quella più fragile, più debole”. (Papa Francesco)