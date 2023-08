A settembre nasce il Reddito di Cittadinanza targato Meloni

A partire dal prossimo mese, entreranno in vigore le nuove regole per ottenere il Reddito di Cittadinanza. Dal primo settembre, dovrebbe essere avviato il Supporto per la Formazione e il Lavoro (Sfl), un nuovo sussidio mensile da 350 euro destinato a coloro che, ritenuti "occupabili," hanno perso il beneficio del Reddito di Cittadinanza a causa dell'età compresa tra 18 e 59 anni.

Una delle principali novità è la sostituzione della misura precedentemente bloccata dal governo Meloni con il nuovo Supporto per la Formazione e il Lavoro. Per ottenere questo miniassegno, sarà necessario rispettare alcune regole fondamentali.

Una di queste è la sottoscrizione del "Piano di Attivazione Digitale," che è un requisito per essere considerati tra gli occupati.A differenza del Reddito di Cittadinanza, il nuovo sussidio Sfl è di natura individuale, non dipende dal nucleo familiare.

Questo significa che all'interno di una coppia, entrambi i partner possono ricevere il sussidio da 350 euro se soddisfano i requisiti richiesti.

Anche singoli membri dei nuclei familiari che percepiscono l'Assegno di Inclusione possono richiedere il Sfl.

La procedura per richiedere il Supporto per la Formazione e il Lavoro avverrà principalmente online attraverso l'Inps, con la possibilità di farlo direttamente dall'interessato o tramite patronati e, a partire dal primo gennaio 2024, anche attraverso i Caf.

Un passaggio cruciale è la sottoscrizione del "Patto di Attivazione Digitale," dove l'interessato dovrà indicare almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati che potranno assistere nella sua attivazione lavorativa. Una volta stipulato il patto, il richiedente potrà accedere a offerte di lavoro, servizi di orientamento, accompagnamento al lavoro e programmi formativi.Un elemento importante è la partecipazione alle attività proposte, come corsi online o iniziative di formazione. Il programma Gol (Garanzia Occupabilità dei Lavoratori), finanziato con 5 miliardi tra Pnrr e ReactEu, gioca un ruolo centrale in questo processo, coinvolgendo anche agenzie private e altre istituzioni.

È cruciale accettare eventuali offerte di lavoro, comprese quelle a termine, purché il luogo di lavoro sia entro 80 chilometri dal domicilio o raggiungibile entro 2 ore con i mezzi pubblici. La non accettazione di offerte di lavoro comporterà la decadenza dal sussidio.

In conclusione, il nuovo Supporto per la Formazione e il Lavoro dovrebbe introdurre regole più specifiche e orientate alla partecipazione attiva nel mercato del lavoro, cercando di favorire l'inclusione e la formazione professionale delle persone beneficiarie.