Accessori moto estivi: tutto il necessario

In vista della stagione estiva è necessario che i motociclisti si equipaggino con protezioni, accessori, gadget e capi di abbigliamento specificatamente studiati per i mesi più caldi dai migliori brand di abbigliamento tecnico da biker.

Qui di seguito, una serie di consigli sugli accessori e i gadget per la moto di cui dotarsi per essere protetti senza patire l'afa dell'estate.

Casco e sottocasco in cotone

Nella stagione estiva si consiglia di scegliere modelli jet con inserti traforati e apposte feritoie per garantire un adeguato ricambio d’aria. In estate è consigliabile indossare specifiche cuffie sottocasco in cotone, che aderiscano adeguatamente al capo senza fare spessore sotto il casco della moto. Si consiglia di lavare le cuffie sottocasco in lavatrice dopo l’uso per rimuovere impurità, polvere e sudore.

Giacca da moto estiva

Durante la stagione estiva si consiglia di indossare giacche estive realizzate in cordura, con inserti rigidi e semirigidi a protezione di spalle e braccia, inserti rifrangenti e appositi trafori sulla schiena, sul busto e sulle maniche per garantire un’ottimale aerazione e traspirazione.

Pantaloni da moto estivi

In estate è consigliabile indossare pantaloni resistenti alle abrasioni ma adeguatamente traforati e, se possibile, dotati di inserti morbidi sui lati e protezioni semirigide sulle ginocchia.

Guanti da moto traspiranti

Anche per percorrere brevi tragitti in estate è sempre doveroso indossare appositi guanti da moto. Per evitare che la mano si surriscaldi con le alte temperature durante i tragitti, il nostro consiglio è quello di orientarsi su guanti realizzati in tessuto elastico con apposite prese d’aria. Potrebbero andare bene anche modelli realizzati con un mix di pelle e tessuto, capaci di garantire sia un’ottimale traspirazione che una buona resistenza allo strappo.

Scarpe e stivali da moto

Sul mercato sono disponibili appositi stivali e scarpe da moto traforati, realizzati in modo da proteggere il piede, evitando che si surriscaldi con le temperature estive da record. I modelli migliori sono studiati per garantire un ottimale afflusso d’aria nella parte anteriore della calzatura.

Attrezzi per pulizia e manutenzione moto

È consigliabile che ogni motociclista sappia controllare in autonomia che le parti fondamentali della moto funzionino correttamente e siano in buono stato. È opportuno avere familiarità con le varie parti della moto e saper controllare:

livello del liquido di raffreddamento;

candele;

livello dell’olio motore;

olio freni;

tensione della catena di trasmissione.

Nel caso in cui si notassero malfunzionamenti, si consiglia di rivolgersi a un meccanico senza esitazione. Per la pulizia e manutenzione della moto si consiglia di dotarsi di guanti in lattice o nitrile, sgrassatore, spugne e petrolio bianco per la pulizia della catena.

Dove acquistare accessori e prodotti per la moto

Gli accessori per la moto possono essere acquistati comodamente online, a prezzi convenienti e su siti che offrono tutto l'occorrente. In genere, negli online store è presente la sezione Auto e moto e, cliccando sulla voce Ricambi e accessori per veicoli, è possibile visualizzare l’intero assortimento di prodotti. In genere si trova tutto ciò di cui si possa necessitare, da protezioni antipioggia, kit di bordo per moto, custodie portabollo e teli coprimoto impermeabili, fino ad articoli per la pulizia e la manutenzione del mezzo, caricabatterie, bauletti, borse laterali e molto altro ancora.