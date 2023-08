ÉVANGILE DE DIMANCHE: TU ES PIERRE, ET SUR CETTE PIERRE JE BÂTIRAI MON ÉGLISE

"Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam. Et tibi dabo claves Regnum coelorum."

"Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Je te donnerai les clés du Royaume des cieux."

Matthieu rapporte le contexte de la question de Jésus en ces termes:"Arrivé à Césaré de Philippe, Jésus dit: au dire des gens qui est le Fils de l'homme"? "Et pour vous qui suis-je?".

Pourquoi Jésus pose cette double question dans un lieu bien déterminé, à Césaré de Philippe"? S'agit-il du sondage d'opinion"? Pourquoi les autres disciples laissent toujours Pierre s'exposer aux questions difficiles? Voilà les interrogations qui vont nous guider dans cette méditation.

1. LE CONTEXTE DE LA DOUBLE QUESTION.

La question sur l'identité du Fils de l'homme est présente dans les trois Evangiles synoptiques (Mt16,13-20; Mc8,27-30; Lc9,22-27).

En Matthieu et en Marc, Jésus interroge ses disciples quand il arrive dans la région de Césaré de Philippe, tandis que l'Evangile de Luc souligne la circonstance de prière sans préciser l'endroit. On trouve seulement en Matthieu le changement du nom de Simon qui devient Pierre. En répondant que Jésus est le Christ, il reçoit le don des clés avec le pouvoir de lier et de délier. À ce mement même, il est appelé "bienheureux", avec la responsabilité de devenir magiordome du Royaume de Dieu que Jésus vient d'inaugurer. Pourquoi alors l'importance de Césarée de Philippe où se précise le nouveau destin de Pierre?

Selon les paroles de Benoît XVI, dans son livre "Jésus de Nazareth", cette région de Césaré de Philippe, l'actuel Banyas, avait un sanctuaire de la divinité "Pan", érigé par Hérode le grand, à côté de la source du Jourdain. Le Fils de Hérode, Philippe, avait choisi ce lieu comme capitale du territoire et l'avait appelé Césarée de Philippe pour l'honneur de Auguste Césare, qui était adoré comme une divinité. C'est la raison pour laquelle cette région porte le nom de "Césarée de Philippe".

La question ne manque pas de connotation politique, même si ce n'est pas l'objectif principal de la double question de Jésus. Simon devenu Pierre était-il content que cette région appartienne aux romains? En répondant que Jésus est le Christ a peut-être une idee de derrière la tête de nature nationaliste. Il voit en Jésus le Seigneur, le Maître, le libérateur de son peuple, le vrai Roi qui vient renvoyer les occupants romains de leur territoire.

En répondant à la question d'une manière convenable, avait-il compris en quoi consiste la mission de Jésus sur la terre? L'entretien qui suit montre que Pierre réduisait le Christ aux fonctions politiques, à la messianité temporelle.

Pierre comprendra plus tard, après la résurrection, le vrai sens de sa confession. La foi de Pierre passera du simple enthousiasme, à l'adhésion totale au Christ jusqu'au martyr.



2. LA RESPONSABILITÉ DE CELUI QUI DÉTIENT LES CLES.

Quel est le sens symbolique de la clef? Sans la clé on est condamné à rester à l'extérieur. Combien c'est douloureux perdre les clés! La clé est symbole de la liberté, qui donne accès d'entrer et de sortir de sa maison. Confier la clé de sa maison à une personne, c'est lui témoigner d'une grande confiance. Il s'agit d'une expression d'amitié sincère. Comment Simon est devenu Pierre?

Suite à une réponse spontannée qui n'est pas le fruit du raisonnement logique, mais d'un élan du coeur, Simon fils de Yonas devient Pierre. Son intervention spontannée à une question difficile a pris le nom de confession.

À ce moment-là, Jésus révèle le secret de son coeur, sans que Simon s'y attendait. Jésus dit:" Heureux es-tu, Simon fils de Yonas (...). Et moi, je te le déclare: Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église".

Il ajoute: "Je te donnerai les clés du royaume des Cieux: tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux".

En accordant à Pierre le pouvoir des clés, Jésus assume un grand risque pour l'homme. Aimer c'est aussi oser se risquer pour celui qu'on aime. La grandeur de Pierre se situe dans sa simplicité qui ne tient pas compte des effets de la parole. "La ferveur du coeur conduit à Dieu" selon saint Bonaventure dans son oeuvre, "Itinerarium mentis in Deum". Pierre reçoit le pouvoir des clés car il connaît le propriétaire et le propriétaire connaît mieux le fils de Yonas. Jésus dit à Simon: "Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église et la puissances de la Mort ne l'emportera pas sur elle".

Cette pierre qui maintient l'édifice qu'est l'Église pèlerine dans le monde, cette pierre qui fait résister l'édifice aux intempéries, est la foi en Jésus-Christ qui se consolide dans l'écoute de sa parole. Selon saint Augustin, l'Église dont la pierre angulaire est le Christ est le sacrement, le signe de la Cité céleste sur la terre (La Cité de Dieu).



3. LA FORCE ET LA FAIBLESSE DE PIERRE

La première chose qui me frappe et qui me soulage est le don des clés que Jésus fait à un homme faible, mais bon, qui se nomme Simon, pour le rendre responsable, veilleur de son Église. Oui, les décisions du Seigneur sont insondables, ses chemins sont impénétrables! (2ème lecture). "Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble, de loin, il reconnaît l'orgueilleux"( Ps137). Ce don des clés n'est pas lié au mérite de Pierre, mais à la bonté de Dieu fait homme, qui met sa confiance à tout homme sans tenir compte de ses compétences et de ce qu'il a de tragique en lui. Le même Pierre qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, sera lui qui reniera trois fois son Maître dans les heures décisives en disant:"Je ne connais pas cet homme".

Voilà ce qu'il y a de tragique dans l'Église du Seigneur, mais Dieu nous prend au sérieux. Seigneur, si tu retiens nos fautes qui pourra subsister? Mais près de toi est la miséricorde.

Aujourd'hui, Jésus nous fait la même demande: "Toi prêtre, consacré! Toi qui assume de hautes fonctions dans mon Église, toi qui ne rate jamais la messe, toi théologien qui écrit des traités de christologie, qui suis-je"? La demande nous met en crise, mais permet d'évaluer notre foi en Jésus.

Le vrai chrétien est celui qui affirme sans contrainte, corps et âme: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es ma vie, tu es ma part d'héritage, tu es ma force, tu es le sens de ma vie.

4. PRIÈRE DE CONFIANCE.

Fais Seingneur que les clés que tu nous a confiées dans ton Église ne soient pas le motif de nous gonfler d'orgueil comme le cas du gouverneur Shebna. Accorde à ceux que tu as revêtu de la tunique, de l'étole, le don d'humilité et de sagesse comme Éliakim, pour gouverner ton peuple dans la vérité et dans la charité. Amen!





Bon dimanche frères et soeurs.

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera.