ÉVANGILE DE DIMANCHE: LE TOUT DANS LES MIETTES DE LA TABLE DU CHRIST

La méditation de ce 20ème dimanche porte le titre: "Le Tout dans les miettes de la table du Christ". Dans l'Evangile de Matthieu, la femme cananéenne dans son humilité se considère comme un petit chien qui se contente des miettes qui tombent de la table du Maître. De quelles miettes s'agit-il? Une petite parole du Christ, un petit morceau du pain eucharistique, une goûte de sang qui sort de son coeur transpercé, tous les fragments du Christ soulèvent le monde de la souffrance.

1. LE SALUT DE DIEU N'EST PAS UNE AFFAIRE RÉGIONALE.

La première lecture du livre d'Isaïe nous parle de l'universalité du salut. Le salut n'est pas une affaire d'un groupe éthnique des privilégiés.Tout le monde est admis à la montagne du Seigneur à condition de vivre dans la justice et le droit. Sa miséricorde qui n'est pas un dû mais un don, "s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent"(Magnificat).

Dans l'Évangile de Matthieu, Jésus porte la bonne nouvelle aux lointains, à la catégorie que le Pape François appelle aujourd'hui la périphérie existentielle. Il va dans les régions de Tyr et de Sidon pour ouvrir aux païens la voie du salut, car notre Dieu est miséricordieux. Il vient panser les coeurs brisés et accablés de douleur. En Jésus Christ, il n'y a pas de personnes de série A, B, C..., comme nous en avons la triste expérience dans notre monde qui soigne plus le paraître que l'être.



2. LA SITUATION DE MISÈRE DE LA FEMME PAÏENNE.

Cet Evangile est dominé par la prière insistante de la femme cananéene dont sa fille est tourmentée par les forces obscures du démon. Elle vient dans une situation de désespoir se prosterner devant Jésus en criant:"Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David! Ma fille est fort malmenée par un démon". La prière de la femme cananéenne est authentique, sincère en tant que cri du coeur. Son angoisse avait atteint son sommet. Pensons à tant de lacérations dans des familles aux enfants atteints de divers maux physiques, psychiques et d'autres maladies incurables.

Per la femme cananéenne, cet homme inconnu qu'il ne connaît que par ouïe-dire est pour elle l'unique et dernier espoir. Son cri d'appel devient une confession de foi.



3. LA VALEUR DES MIETTES QUI TOMBENT DE LA TABLE DU CHRIST.

En 1844, le philosophe danois Søren Kierkegaard écrit un ouvrage intitulé, "les Miettes philosophiques" où il nous propose d'opérer un saut de qualité pour adhérer à la foi paradoxale. La femme cananéenne nous en donne l'exemple. Cette femme courageuse n'a aucune prétention d'être à table du Maître, mais d'être comme un petit chien qui se rassasie des miettes qui tombent de cette table bien garnie.

Le déroulement de l'entretien de Jésus avec cette femme au "coeur brisé et broyé"(Ps50) est étrange. Jésus se comporte comme un émminent encadreur de l'athlétisme de la foi. Sa méthode progressive conduit la femme au niveau élevé de la foi. Jésus fait passer la foi de la femme au creuset de la purification.

Dans un premier temps, Jésus oppose le cri de la femme au silence qui n'est pas de l'indifférence.

Cette attitude est significative. Il faut de la persévérance dans la prière.



La seconde étape est l'intervention des disciples qui disent au Maître: "Fais-lui grâce, car elle nous poursuit de ses cris". En d'autres mots, elles nous dérange alors que nous voulons notre espace de tranquillité. Le péché des disciples est grâve dans la mesure où ils se prennent pour "maîtres du Maître".

La troisième étape est la réponse scandaleuse de Jésus à la femme: "Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens". Ici il oppose les fils de l'alliance aux païens. Mais alors pourquoi Jésus se dirige-t-il vers la régions des païens alors qu'il est venu chercher les brebis d'Israël?

La femme cananéenne ne s'irrite pas de cette parole de mauvaise augure. Nos instincts habituels seraient la malediction, la déception, les injures, et tout ce qui est du vénin en nous serait jetté sur la face de Jésus. Mais la femme transcende cette loi de la primitivité et prononce une parole qui lui obtient la guérison de sa fille. Elle dit:"C'est vrai, Seigneur, mais justement les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maitres".

Quelle femme exceptionnelle! Quel courage! Souvent, dans nos prières, nous voulons voir des effets tout de suite. La femme cananéenne nous apprend la patience et la persévérance en vivant cet impératif de Jésus: "Demandez, il vous sera donné, cherchez et vous trouverez, frappez et la porte vous sera ouverte". Le problème de nos prières est notre impatience. Nous ne savons pas attendre le temps de Dieu. Nous voulons forcer Dieu.

La dernière phase résolutive est l'émerveillement de Jésus accompagné par cette parole libératrice: "Femme, ta foi est grande, que tout se fasse pour toi comme tu veux". À l'heure même, sa fille fut guérie. La parole de Jésus est performative. Elle réalise à l'instant même ce qu'elle exprime. Dans ce texte, il semble que l'attention de Jésus est plus portée à la femme qu'à la fille. N'est ce pas que Jésus veut guérir ce qu'il y a en nous de tourmenté, d'impur, de désordre à condition que nous persévérions dans la prière et dans l'espérance? Nous contemplons dans cet épisode la valeur des miettes qui viennent de Jésus qui sauvent le monde de la souffrance. Seigneur, dit seulement une parole et je serai gu

4. PRIÈRE POUR LE DON DE LA PERSÉVÉRANCE DANS LA PRIÈRE.

Seigneur, devant toi, je ne suis rien, peu importe mes fonctions dans ton Église et dans le monde. Rends-moi ce petit chien qui se rassasie des miettes qui tombent de ta table et je serai heureux pour toute éternité. Tes miettes Seigneur me suffisent plus que les richesses de ce monde.

"Aie pitié de moi Seigneur". "Seigneur viens à mon aide". "Seigneur viens à mon secours". Sans toi, je suis perdu. "Si tu le veux, tu peux me purifier". "Dis seulement une parole et je serai guéri!" Amen.

Bon dimanche frères et soeurs.

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera