IL PEPERONCINO ROSSO

Visto che il ministro Urso ha affermato che la benzina in Italia senza le accise sarebbe la più economica in Europa perché una volta fatto il pieno non pagare solo la parte senza le accise e lasciare che il resto lo paghi lo Stato ? D'altronde l'ha richiesto la stessa premier in un video propagandistico ai limiti del paradossale quando Meloni chiedeva l’abolizione delle accise sui carburanti. Allora perché quando si fa il pieno non pagare solo la parte senza le accise e lasciare che il resto lo paghi lo Stato che ora è rappresentato dalla Meloni e dal ministro Urso che ieri diceva che " ..senza le accise avremmo la benzina più economica d' Europa .." ? E allora ribelliamoci/ribellatevi contro questi raccontatori di balle altrimenti detti..cazzari. Degni rappresentanti de…la Repubblica dei Cazzari