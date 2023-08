Usa, Biden a Camp David: "Nuovo capitolo in rapporti con Tokyo e Seul"

(Adnkronos) - Con il summit di oggi a Camp David tra Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone si apre "un nuovo capitolo" nei rapporti tra i due Paesi. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden, aprendo il vertice con il premier giapponese Fumio Kishida e con il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol. "I nostri Paese saranno più forti - ha sottolineato - e il mondo sarà più sicuro se staremo insieme".

Di "nuovo capitolo" ha parlato anche il presidente Yoon, convinto che quella odierna sarà ricordata come una "giornata storica". "Il rafforzamento del coordinamento" fra i tre Paesi, ha detto, "richiede basi istituzionali più solide" e "le sfide che minacciano la sicurezza regionale devono essere affrontate rafforzando l'impegno a lavorare insieme". "La comunità internazionale - ha detto il premier giapponese - è a un punto di svolta nella storia". E per questo Kishida afferma di voler portare a "nuovi livelli il coordinamento in materia di sicurezza" tra Giappone, Corea del Sud e Usa, "rafforzando al contempo il coordinamento tra le alleanze Giappone-Stati Uniti e Stati Uniti-Corea del Sud". "Intensificando la nostra cooperazione e risposta alla Corea del Nord - conclude - voglio espandere e approfondire la nostra collaborazione in molte aree, sicurezza economica compresa".