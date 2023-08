Orari apertura per il fine settimana della strada regionale n. 28 per Bionaz e Oyace

La Presidenza della Regione, in considerazione dell’andamento dei lavori di ripristino del territorio, a seguito delle colate detritiche che si sono verificate nella notte del 14 agosto scorso nei Comuni di Bionaz e Oyace, comunica che sono state previste fasce di apertura della strada regionale numero 28 della Valpelline.

Per la giornata di domani, sabato 19 agosto, è stata mantenuta l’apertura parziale del traffico pedonale e veicolare, dal km 11+400 – località La Rissa (Comune di Oyace) al km 17+700 – località Les Places (Comune di Bionaz), con alcuni tratti intermedi regolamentati a senso unico alternato, nelle seguenti fasce orarie:

- dalle ore 05.00 alle ore 08.00;

- dalle ore 10.00 alle ore 10.30;

- dalle ore 12.00 alle ore 13.30;

- dalle ore 15.00 alle ore 16.00;

- dalle ore 18.00 alle ore 22.00.

Mentre per la giornata di domenica 20 agosto l’apertura della strada sarà, invece, garantita in via continuativa dalle ore 5 alle ore 22.

Per la giornata di lunedì 21 agosto, salvo diverse indicazioni del caso, che verranno tempestivamente comunicate, si confermano le fasce di apertura previste per la giornata di sabato.

Per ragioni di sicurezza durante le ore notturne (dalle ore 22 alle 5) la strada regionale rimarrà chiusa al traffico nel tratto sopra citato. Sarà sempre garantito il passaggio dei mezzi di soccorso.

Il Presidente della Regione Renzo Testolin ha firmato nel pomeriggio di oggi, venerdì 18 agosto 2023, il decreto di dichiarazione di stato di eccezionale calamità sul territorio dei Comuni di Bionaz e Oyace, in considerazione delle importanti colate detritiche verificatesi nei bacini dei torrenti Baudier e Varère durante la serata del 14 agosto 2023.

Tale provvedimento è stato assunto considerate la straordinarietà e l’intensità dell’evento e la rilevanza degli interventi posti in essere