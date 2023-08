Chiesa valdostana in lutto per morte di Don Adolfo Bois

La camera ardente è allestita presso il Refuge Père Laurent con ingresso da viale Federico Chabod dalle ore 8 alle ore 19. Il Santo Rosario per don Bois sarà recitato Domenica sera alle ore 19 presso la Cattedrale di Aosta. La Santa Messa esequiale, presieduta dal Vescovo Franco Lovignana, sarà celebrata nella Cattedrale di Aosta lunedì 21 agosto 2023, alle ore 15.00.

La salma del Canonico don Bois sarà tumulata nella cappella dei Sacerdoti presso il cimitero di Aosta.

Don Bois era nato a Valgrisenche il 21 agosto 1933. Dopo gli studi nei nostri Seminari, fu ordinato sacerdote il 28 giugno 1959 da Mons. Maturino Blanchet omi. Iniziò il suo ministero come Vicario parrocchiale ad Arnad (1959-1961). Fu quindi inviato a Roma (1961-1963) dove conseguì la Licenza in Diritto Canonico presso la Pontificia Università Lateranense.

Tornato in Diocesi fu nominato Direttore spirituale del Piccolo Seminario (1963-1969), Insegnante di Francese in Seminario Maggiore (1966-1969) e insegnante di Religione presso l’Istituto Magistrale (1966-1968). Iniziò quindi un lungo periodo di servizio come Cappellano militare (1970-1981), ministero che svolse con la dedizione e lo zelo puntuale che lo hanno sempre caratterizzato. Fu apprezzatissimo dai giovani militari di leva per la sua presenza e la sua vicinanza.

Nel 1981 Mons. Lari lo nominò Rettore del Seminario Maggiore, ministero che svolse fino al 1997. Presso il Seminario maggiore è stato anche docente di Diritto canonico e di Teologia morale. Dapprima Cancelliere del Tribunale diocesano, fu poi per lunghi anni Vicario Giudiziale (2005-2017) e poi ancora Promotore di Giustizia e Difensore del vincolo (2017-2022). Nel 1991 Mons. Lari lo scelse come Vicario Generale, incarico nel quale venne riconfermato anche da Mons. Anfossi e che mantenne fino alle dimissioni nel 2003. L’anno seguente fu nominato Canonico Penitenziere della Cattedrale (2004-2020). Fino al 2021 è stato Assistente ecclesiastico della sottosezione UNITALSI della Diocesi di Aosta. Più volte è stato membro del Collegio dei Consultori, del Consiglio presbiterale e del Consiglio pastorale diocesano.