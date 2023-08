Arnad alla riscoperta della Rouletta

Nel pittoresco scenario della Valle d'Aosta, nell'incantevole territorio di Arnad in bassa valle, si rinnova un legame prezioso con la cultura popolare grazie alla rivitalizzazione dei giochi tradizionali che hanno caratterizzato questa regione nel corso dei secoli. Uno di questi gioielli, un tempo perso nel vortice del tempo, torna a risplendere: è la Rouletta, un'affascinante tradizione ludica.

L'opera instancabile della Commissione Politiche Sociali e Cultura, in stretta collaborazione con l'entusiastica associazione Travail d’in co, dà vita a un momento magico: il Sabato 19 luglio, quando il cuore di Clos de Barme, nel periodo di Saint-Roch, si animerà nuovamente con la Rouletta. Questo gioco intramontabile verrà riproposto, fedele alle usanze del passato, proprio accanto all'antico torchio frazionale, simbolo di una storia legata alla terra e ai frutti che essa offre.

L'occasione non è solo un'opportunità di intrattenimento e di partecipazione, ma assume un significato più profondo: è un tributo al ricco patrimonio storico-culturale di Arnad. Le radici di questa comunità si intrecciano con il suolo che calpestiamo e con le tradizioni che respiriamo, e attraverso la Rouletta si apre un varco nel tempo, consentendo alle generazioni attuali di affacciarsi sul passato e di riscoprire l'essenza di ciò che li ha preceduti.





La Rouletta non è solo un gioco, è una testimonianza viva di un modo di vivere, di uno spirito di comunità che è passato di mano in mano attraverso i secoli. Ripristinandola, si rinnova il legame tra passato e futuro, tra anziani e giovani, creando un ponte tra tradizione e innovazione. Le risate, la competizione amichevole e la gioia che emergono da questo gioco antico rappresentano la continuità di una cultura che trova nelle sue radici la forza di evolversi senza smarrire la propria identità.

Così, in questo incantevole angolo di Valle d'Aosta, l'arte della Rouletta non solo risorge, ma risplende con rinnovata intensità. La sua celebrazione non è solo un tributo a un passato lontano, ma un regalo alle nuove generazioni, affinché possano camminare nel solco tracciato dai loro predecessori e, allo stesso tempo, plasmare il futuro con il proprio spirito di appartenenza e con l'orgoglio delle radici che li nutrono.