IL PEPERONCINO ROSSO

Un'altra donna ammazzata dal suo ex a Sorrento. Servono sicuramente leggi più stringenti e valutazioni più approfondite e rapide dei singoli casi per evitare che dallo stalking si passi all'omicidio. A parte questo vorrei far notare che, appena pubblicata la notizia, i soliti idioti si sono scatenati salvo poi cancellare i commenti appena trapelato che il colpevole è italiano. La legge deve essere uguale per tutti. No all’ignoranza. Sì ad una legge che prevenga i crimini.