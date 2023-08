FdI VdA fa chiarezza su Pnrr

In questi giorni in molti territori il PD, a livello locale insieme a chi governa con loro, sta raccontando che sono a rischio o non potranno più essere realizzate le opere previste nel PNRR perché il Governo per incapacità ha tagliato dal Pnrr questi progetti.

È l’esatto opposto. L’intervento del Governo ha salvato questi progetti. La proposta di revisione, inviata alla Commissione europea, ( si sottolinea proposta) prevede la sostituzione della fonte di finanziamento per alcuni interventi, dalle risorse del PNRR ad altre risorse, che tipicamente già finanziavano opere di rigenerazione e riqualificazione urbana, prima dell’approvazione del piano.

Chi grida strumentalmente al definanziamento degli interventi, che prevedevano risorse già stanziate, dica dove era nel 2021, quando tutti questi progetti in essere confluirono magicamente nel PNRR, scaricando sui singoli Comuni tutte le criticità e le incertezze dovute alle rigide ed intransigenti regole di rendicontazione del PNRR. Lo spostamento di queste fonti di finanziamento, infatti, consentirà ai Comuni titolari di interventi stradali di continuare a realizzarli e di metterli a terra, anche se inammissibili all’interno del PNRR e quindi eviterà la revoca.

A differenza dei governi precedenti, l’attuale Governo non scaricherà sui soggetti attuatori questo rischio. La sostituzione della fonte finanziaria consentirà una più agevole rendicontazione degli interventi programmati ed in corso di realizzazione.

Il Governo, con la proposta di revisione avanzata alla Commissione europea e con la conseguente sostituzione di fondi per le opere a rischio, mette al sicuro tutti gli interventi programmati. Chi, invece, spregiudicatamente, li ha inseriti nel PNRR non ha compiuto nessuna valutazione preliminare del rischio di un possibile definanziamento in sede di rendicontazione.

Alle accuse infondate dei saputelli che senza mai vincere un’elezione hanno malgovernato l’Italia per 10 anni ed oggi pretendono di dare lezioni noi rispondiamo con i fatti concreti e gli italiani, come dimostrano i consensi ottenuti avvalorati dai crescenti sondaggi, lo hanno capito!