Difesa fitosanitaria: pubblicati due volantini informativi indirizzati ai viticoltori e ai frutticoltori

La Flavescenza dorata è una fitopatia responsabile di un grave deperimento vegetativo e produttivo della vite che sta diffondendosi in alcune regioni e sta destando preoccupazioni anche in Valle d’Aosta. La Popillia japonica, un insetto alieno particolarmente aggressivo per le piante coltivate e spontanee, tra cui melo e vite, è stata rinvenuta nella nostra regione lo scorso anno e, benché non abbia ancora provocato danni, potrebbe causare in futuro problemi a molte specie vegetali.

I due volantini contengono le informazioni chiave per riconoscere la presenza della Flavescenza e della Popillia e le relative misure di difesa fitosanitaria e rimandano a indicazioni più dettagliate pubblicate sul sito della Regione e reperibili tramite QR-code e sono in distribuzione nella sede del Dipartimento Agricoltura a Saint-Christophe e nelle sedi periferiche, presso le cantine cooperative, il Consorzio vini e i rivenditori di fitofarmaci e sono anche scaricabili dal sito della Regione, nella sezione Agricoltura, all’indirizzo https://www.regione.vda.it/<wbr></wbr>agricoltura/per_gli_<wbr></wbr>agricoltori/fitosanitario/<wbr></wbr>default_i.asp .

“È nostro compito tenere alta l’attenzione sui problemi che riguardano la difesa delle piante, soprattutto quelle ad alto reddito come la vite e il melo, e fornire agli agricoltori indicazioni tempestive ed efficaci - ha detto l’Assessore Marco Carrel - Attraverso questi pieghevoli i nostri tecnici hanno voluto dare ai viticoltori e ai frutticoltori valdostani le informazioni di base, ma ricordo che i tecnici del Servizio fitosanitario dell’Assessorato sono sempre a loro disposizione, per fornire suggerimenti e consigli.”

L’Ufficio Servizi fitosanitari si trova presso la sede dell’Assessorato in località la Maladière, 39 a Saint-Christophe. I riferimenti telefonici sono: responsabile tecnico Sandro Dallou 0165.275382/340.0634624, l’ispettore fitosanitario Rita Bonfanti 0165.275405/0165.275420.