Grande spettacolo per la tradizionale Festa della segale a Rhêmes-Saint-Georges

Sabato 12 agosto si è svolta la tradizonale Festa della segale a Rhêmes-Saint-Georges.

La giornata ha avuto inizio con la cottura del pane presso il forno di Vieux. Durante la mattinata sono state proposte visite guidate e degustazioni dei prodotti tipici. Nel pomeriggio invece la corale di "Chatel Argent" ha sfilato per le vie del centro fino a Maison Pellissier, dove si sono esibiti. Non sono mancate le animazioni per i più piccoli con i ragazzi di "Arte in Testa".

La giornata si è conclusa a Maison Pellissier dove è stata offerta una merenda con preparati a base di segale.

L'amministrazione comunale ringrazia tutti i volontari per il lavoro prestato, L'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso e l'Ufficio del Turismo per il loro contributo nonchè le aziende locali per i prodotti tipici forni.