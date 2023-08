Valled'Aosta Aperta sferra un duro attacco all'assessore Guichardaz

Ancora una volta, la solida catena di incompetenza e negligenza sembra stringere la scuola valdostana in una morsa inarrestabile. Il recente comunicato stampa rilasciato da Valled'Aosta Aperta getta una luce cruda e impietosa sulla gestione della pubblica istruzione nella regione, mettendo in evidenza il vergognoso affondo di inefficienza che la maggioranza regionale, sotto la guida dell'assessore Jean-Pierre Guichardaz, sembra aver abbracciato con ardore.

Come si legge in una dura e cruda nota di Valle d'Aosta nonostante le segreterie scolastiche e gli uffici della Sovraintendenza agli Studi si trovino in uno stato di costante affanno a causa della penuria di personale, ciò non sembra essere un deterrente sufficiente per la leadership regionale. Anzi, mentre i dirigenti scolastici vengono caricati con nuovi incarichi di reggenza per l'anno scolastico 2023/2024, i docenti valdostani sono costretti ad aspettare, nella più completa incertezza, notizie riguardanti le loro utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l'anno scolastico imminente.

Non c'è bisogno di essere esperti per capire quanto questo stato di incertezza possa gettare nell'angoscia i docenti, che vedono il loro futuro lavorativo appeso a un filo sottile e traballante. Senza una comprensione chiara di dove e come dovranno esercitare il loro importante ruolo educativo, questi insegnanti si trovano ad affrontare difficoltà che vanno ben oltre l'organizzazione logistica.

Si tratta di difficoltà di tipo educativo ed organizzativo, le cui ripercussioni ricadranno inevitabilmente sugli studenti stessi.La scuola dovrebbe rappresentare un luogo di apprendimento, crescita e stabilità. Tuttavia, con la mancanza di risposte a meno di quindici giorni dall'inizio delle lezioni, la realtà sembra essere molto diversa.

Aggiunge VdA Aperta: "Come può il personale docente organizzarsi logisticamente? Come possono prepararsi con l'attenzione che i giovani studenti meritano? E cosa dire dei dirigenti scolastici, cui è negata la possibilità di formare consigli di classe in tempo utile?È giunto il momento che la politica regionale affronti questi problemi che sembrano persistere da anni, anziché continuare a cercare scuse nei confronti delle politiche nazionali o caricare ulteriormente di peso un personale già allo stremo e privo di adeguato riconoscimento".

Nella sostanza VdA Aperta sostiene che "I ritardi e la confusione non sono solo un segno di inefficienza, ma una dimostrazione tangibile di mancanza di rispetto per l'istruzione e per coloro che dedicano la loro vita professionale a essa".

Valled'Aosta Aperta ha lanciato un grido d'allarme, mettendo in luce quanto sia urgente un intervento immediato e risoluto. Per VdA Aperta, l'assessore Guichardaz deve abbandonare la sua inerzia e cominciare a dimostrare un impegno effettivo verso l'istruzione e verso coloro che lavorano instancabilmente per fornirla. "Altrimenti - spiega VdA Aperta - il futuro della scuola valdostana rischia di essere offuscato da una serie di errori imperdonabili che getteranno un'ombra lunga sulla crescita e lo sviluppo della regione stessa".