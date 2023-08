Batailles de reines: A Cervinia regine di ferragosto Volga, Fonzie e Benjabi

L'arena naturale Royaume du Cervin di Bruil-Cervinia, a Valtournenche, ha ospitato ieri la terza eliminatoria del calendario estivo del 66esimo concorso regionale delle Batailles de reines.

Per la prima volta dopo oltre 20 anni, non si è tenuta in notturna all'arena della Croix-Noire di Aosta.

In prima categoria ha vinto "Volga" (604 chilogrammi) di Milvio Yeuillaz di Saint-Marcel, davanti a "Mesquine" (700) di Jean-Antoine Maquignaz di Valtournenche; terze "Mobillon" (662) di Loris Pieiller di Fénis e "Rebelle" (733) di Enzo Marcoz di Brissogne.

In seconda categoria ha vinto "Fonzie" di Amato Vuillermoz di Valtournenche su "Par Hasard" (579) dei fratelli Chatillard di Valtournenche; terze "Benjabi" (565) di Maquignaz e "Euphorie" (541) di Dario Artaz di La Magdeleine.

Nel terzo peso ha vinto "Reinette" (525) di Luca Vuillermoz di Valtournenche, davanti a "D'Abord" (530); terze "Bijou" (522) di Roby Bich di Pontey e "Sauvage" (505) di Maquignaz. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 20 agosto a Bionaz, all'esordio nel calendario delle Batailles.

Due mucche e una pecora hanno sfilato nel centro storico di Aosta nel giorno di Ferragosto. Erano precedute da uno striscione: "Aosta senza reines... è come un cielo senza stelle". È la protesta lanciata da Jean-Claude Brunet, ristoratore e animatore del gruppo "Filiera della somministrazione e comparto terziario Vda" molto attivo durante la pandemia e le restrizioni per il Covid-19.

Brunet ha voluto protestare contro la decisione dell'associazione Amis des Batailles de reines di spostare l'eliminatoria di Ferragosto dall'arena della Croix-Noire di Aosta, in notturna, a Breuil-Cervinia, in orario diurno.