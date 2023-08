Presentazione della campagna "Missione Equità: chi meno inquina, meno paga!"

Giovedì 24 agosto, alle ore 11, nel Salone Ducale dell’Hôtel de Ville si terrà la conferenza stampa di presentazione della campagna informativa “Missione Equità: chi meno inquina, meno paga!”.

Un'iniziativa promossa dalla società Quendoz affidataria del servizio comunale di igiene urbana e raccolta dei rifiuti insieme all’Amministrazione comunale, al fine di comunicare alla popolazione le importanti novità che entreranno in vigore a partire dal nuovo anno, tra cui il passaggio da tariffa a tassa puntuale, l’introduzione di nuovi contenitori per tutte le utenze domestiche (condominiali e non) e l’avviamento di una app che sarà utilizzabile in alternativa all’Eco Tessera per accedere ai cassonetti condominiali del rifiuto urbano residuo (indifferenziato) e ai contenitori che sostituiranno gli attuali PTR nel centro storico.