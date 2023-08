Sopralluogo del Presidente della Regione, Renzo Testolin, nelle zone delle frane

Nel pomeriggio la Protezione civile è riuscita ad aprire due "finestre" nella viabilità della strada regionale di Oyace, permettendo a molti isolati lasciare o di raggiungere la località. Per permettere alle persone di scendere o salire ad Oyace si sta organizzando oggi un'ultima "finestra", tra le ore 19 e le ore 20, con convogli guidati, prima di richiudere la strada nelle ore notturne. Lo ha reso noto l'Ufficio stampa della Regione.

Un’altra apertura temporanea è prevista per domani mattina, dalle ore 7 alle ore 8, sempre organizzata in convogli. Sempre per la giornata di domani la Protezione civile predisporrà altre due “finestre”, in orari da confermare (presumibilmente dalle 12 alle 13 e dalle 19 alle 20).

Durante tutta la giornata i mezzi sono stati impegnati sulla colata detritica del torrente Varère (confine tra il comune di Oyace e il comune di Bionaz) per creare anche lungo quel tratto della regionale 28 un passaggio per Bionaz per permettere alle persone lì bloccate di scendere a valle (circa 35 persone).

I mezzi hanno quindi "sfondato" la frana e sono riusciti a tracciare un passaggio. Anche per Bionaz è stata quindi organizzata una “finestra” con convoglio guidato, prevista oggi dalle 19 alle 20 e domattina dalle 7 alle 8. Le "finestre" di passaggio per e da Oyace e per e da Bionaz saranno unificate.

Sul posto, a seguire le operazioni di emergenza, è giunto nel pomeriggio di oggi anche il Presidente della Regione Renzo Testolin che attualmente è ancora impegnato ad Oyace in riunioni di coordinamento.