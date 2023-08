Pronto intervento per limitare disagi provocati dalle frane -AGGIORNAMENTO

AGGIORNAMENTO UFFICO STAMPA GIUNTA REGIONALE

E’ stata riaperta a mezzanotte e mezza a senso unico alternato e alle 3.30 nei due sensi di marcia la strada regionale 46 della Valtournenche, con presidio dei Carabinieri e del Corpo forestale valdostano, a seguito della colata per frana in località Singlin. A breve sopralluogo per verificare il versante.

A Oyace dall’alba, a monte e a valle del torrente Baudier, sono operativi i mezzi per riaprire la strada regionale e permettere in giornata l’evacuazione delle persone isolate.

In zona vi è un medico per le emergenze e l’elicottero della protezione civile è a disposizione per intervenire in qualsiasi situazione. A breve l’elicottero effettuerà un sopralluogo della zona.

Al momento la strada rimane chiusa.

Situazione più complessa per gli interventi necessari a seguito dell’esondazione del torrente Varere, il punto più a monte della regionale numero 28 coinvolta dalla colata detritica.

Al momento non è possibile il passaggio dei mezzi, che potranno raggiungere la zona dopo la riapertura dei due tratti della regionale nel comune di Oyace. Il torrente Varere fa da confine tra Oyace e BionazStanno lavorando sotto il coordinamento della Centrale unica del soccorso Protezione civile, Vigili del fuoco, Corpo forestale, Carabinieri e Volontari della protezione civile di Valpelline, oltre al personale dei Comuni interessati.

Protezione civile, corpo forestale, vigili del fuoco e forze dell'ordine hanno operato tutta la notte per coordinare gli interventi sulle località dove nella tarda serata di ieri vi sono state colate detritiche a seguito delle forti piogge.

Le imprese attivate dal Comune di Valtournenche hanno riaperto la strada regionale per Valtournenche dove, in località Singlin (nella foto), vi è stata una piccola colata di un ruscello che ha interessato la viabilità regionale. Lo ha reso noto l'ufficio stampa della Regione.

Situazione differente a Oyace e Bionaz. La regionale n. 28 per Oyace resta al momento chiusa, a seguito di una colata detritica del torrente Baudier che ha interessato l'attraversamento per le località Buevo, La Riisa, Boevoz e Voisinal.Sono però inziate le Sono iniziate le operazioni di sgombero della frana ad Oyace.

I Vigili del Fuoco professionisti stanno operando sul posto con una squadra che si occupa di recuperare beni dalle vetture rimaste coinvolte o intrappolate dalla colata.

Al confine tra Oyace e Bionaz colata anche sul torrente Varere. Ad Oyace hanno trovato alloggiamento nella scuola le 250 persone che erano sul posto per partecipare ad una manifestazione podistica. Ad Oyace stanno già operando le imprese coordinate dalla struttura interventi operativi (dip PC) x portare coperte ai 250 isolati

Altri isolati (persone che dovevano salire a Bionaz ed Oyace) sono ospitati in palestra a, Valpelline (10 posti, 4 già occupati). Un'altra segnalazione di dissesti vi è stata nel comune di Rhemes-Notre-Dame coinvolgendo il torrente Quesseunaz.

Non è stata compromessa la viabilità regionale, ma saranno comunque necessari interventi di disalveo del torrente.