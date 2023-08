Frana Oyace: Aperto varco per autoveicoli

E' stato aperto un varco per il passaggio dei mezzi di emergenza nella strada regionale numero 28 di Oyace. E' in corso in questo momento un incontro tra il Capo della Protezione civile Valerio Segor e la Sindaca Stefania Clos per fare il punto della situazione, in previsione di liberare nel corso della giornata la strada e rendere possibile il deflusso di quanti sono isolati in questo momento.Lo rende noto l'Ufficio Stampa della REgioen.

Si è riusciti anche a far transitare i mezzi per raggiungere e intervenire sul torrente Varere, sulla regionale al confine tra Oyace e Bionaz. L'obiettivo è di aprire anche qui un varco per rendere raggiungibile ai mezzi di soccorso il comune di Bionaz. Per quanto riguarda Valtournenche, dal sopralluogo fatto con l'elicottero e a terra per il rilievo di tutti i dettagli, non sono stati rilevati particolari problemi a monte della regionale 46 in località Singlin per cui la viabilità viene garantita, anche nei prossimi giorni quando proseguiranno i lavori per liberare la carreggiata dai detriti.