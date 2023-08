L’ESTATE SENZA SCANDALI, I REPORTAGE AL TWIGA E LE INCHIESTE A SCHIENA DRITTA SUGLI SCONTRINI Il nuovo formato giornalistico è il sovrapprezzo e così i quotidiani denunciano, come se stessero facendo il Watergate, i costi dei lettini di lusso in spiaggia, i prezzi delle tigelle e i cinquanta centesimi per il cubetto di ghiaccio nel caffè.