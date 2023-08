Almanach de lundi 14 aout saint Maximilien Kolbe

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO

Martedì 15 agosto

Cattedrale - ore 10.30

S. Messa nella solennità dell’Assunta, titolare della Cattedrale

Cattedrale - ore 17.00

Vespri

Lunedì 21 agosto

Saint-Oyen, Château-Verdun - ore 14.30

S. Messa di chiusura del Campo Giovanissimi di Azione Cattolica

Martedì 22 agosto

Salone parrocchiale di Diémoz - ore 20.30

Incontro con don Piero Lombard, don Alessandro Valerioti e diacono Luciano Bonino

Venerdì 25 - mercoledì 30 agosto

Pellegrinaggio diocesano a Lourdes

LE MESSAGER RICORDA saint Maximilien Kolbe

La Chiesa San Massimiliano Maria (Rajmund) Kolbe Sacerdote francescano, martire



Massimiliano Maria Kolbe nasce nel 1894 a Zdunska-Wola, in Polonia. Entra nell'ordine dei francescani e, mentre l'Europa si avvia a un secondo conflitto mondiale, svolge un intenso apostolato missionario in Europa e in Asia. Ammalato di tubercolosi, Kolbe dà vita al «Cavaliere dell'Immacolata», periodico che raggiunge in una decina d'anni una tiratura di milioni di copie. Nel 1941 è deportato ad Auschwitz. Qui è destinato ai lavori più umilianti, come il trasporto dei cadaveri al crematorio. Nel campo di sterminio Kolbe offre la sua vita di sacerdote in cambio di quella di un padre di famiglia, suo compagno di prigionia. Muore pronunciando «Ave Maria». Sono le sue ultime parole, è il 14 agosto 1941. Giovanni Paolo II lo ha chiamato «patrono del nostro difficile secolo». La sua figura si pone al crocevia dei problemi emergenti del nostro tempo: la fame, la pace tra i popoli, la riconciliazione, il bisogno di dare senso alla vita e alla morte.

Il sole sorge alle ore 6,27 e tramonta alle ore 21,42.

“La famiglia non è la somma delle persone che la costituiscono, ma una “comunità di persone”. E una comunità è di più che la somma delle persone. È il luogo dove si impara ad amare, il centro naturale della vita umana. È fatta di volti, di persone che amano, dialogano, si sacrificano per gli altri e difendono la vita, soprattutto quella più fragile, più debole”. (Papa Francesco)