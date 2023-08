Incivili o maleducati? Entrambi

Una lettrice ci scrive: "Queste foto che le mando le ho fatte stamattina la zona è piazzale ciclabile dalla parte di Aosta". Partocamente a Montfleury, zona sportiva per eccellenza ma anche l'anticamentera dell'isola ecologica, e quindi gli operatori ho hanno gli occhi foderati di nebbia oppure hanno scarsa sensibilità.

Ah, certo! Ma certo! È davvero sorprendente come alcune persone riescano a trasformare un piazzale ciclabile in una sorta di installazione artistica moderna dedicata ai rifiuti. È quasi come se stessero cercando di dimostrare che la plastica e le lattine possono essere considerate opere d'arte astratte se disposte nel modo giusto.

E poi c'è quel fascino irresistibile nel vedere sacchetti di spazzatura svolazzare elegantemente al vento, in un vero e proprio balletto ecologico. Sono sicuro che quando gettano le loro bottiglie di plastica per terra, stanno solo cercando di alimentare la crescita di una foresta di bottiglie, perché, sai, il cemento è così noioso e la natura ha bisogno di un po' di modernità urbana.

E chi potrebbe dimenticare la gioia di camminare attraverso un vialetto di cartoni e sacchetti di plastica? È come una passeggiata attraverso la memoria di un pranzo a portar via! Ma davvero, capisco la tua frustrazione. È incredibile come alcune persone possano ignorare così completamente il concetto di pulizia e rispetto per l'ambiente.

Forse dovremmo organizzare una visita guidata per loro, intitolata "Il fascino nascosto dei rifiuti: un tour educativo sulla pigrizia ecologica". Chissà, potremmo persino far pagare l'ingresso e utilizzare i proventi per ripulire l'area. Ma in fondo, spero che un giorno queste persone possano vedere la luce (attraverso le montagne di rifiuti) e iniziare a rispettare il nostro bellissimo territorio.