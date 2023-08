L'evento finale della XIV Edizione di CHAMOISic è una combinazione di musica, poesia, teatro e pittura. In collaborazione con il festival Combin En Musique, lunedì 14 agosto dalle 21 a Valpelline in scena il trio Bagnasco Giorgi Nicolini in: "Tra la perduta gente".

Lunedì 14 agosto h 21:00

VALPELLINE

Frazione Les Prailles

Bagnasco Giorgi Nicolini in: "Tra la perduta gente" Federico Bagnasco (contrabbasso), Stefano Giorgi (live painting), Andrea Nicolini (voce) concerto in collaborazione con il festival Combin En Musique L'accesso allo spettacolo è gratuito Le terzine dei versi immortali recitate per voce di Andrea Nicolini, vengono trasportate dai suoni profondi del contrabbasso di Federico Bagnasco e dai colori misteriosi proiettati della "cappelliera magica" di Stefano Giorgi, che prendono forme diaboliche. Il racconto del viaggio negli inferi di Dante e Virgilio, dalla selva oscura al riveder le stelle, si fa musica e immagine, e il viaggio viene così condiviso con lo spettatore, in un processo immersivo, come in un sogno dal quale essere rapiti. Una combinazione tra musica, poesia, teatro e pittura, per condurre il pubblico tra la perduta gente…