GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta Regionale.

Il Governo regionale ha approvato il riscatto dei prefabbricati modulari scolastici adibiti a sede temporanea del Liceo “E. Bérard” di Aosta. La deliberazione consente di perfezionare gli atti necessari al passaggio di proprietà dei prefabbricati da destinare a sede definitiva del Liceo “E. Bérard”. L’importo complessivo è di 2 milioni e 792 mila euro.

È stato nominato Salvatore Lazzaro in qualità di revisore dei conti del Soccorso alpino valdostano, per un quinquiennio.

È stata approvata la partecipazione della Regione alle celebrazioni nazionali in onore di San Francesco, Patrono d’Italia, che si svolgeranno ad Assisi dal 3 al 4 ottobre 2023, e la cessione gratuita a favore del Consiglio regionale della scultura raffigurante il Santo, realizzata da un artigiano valdostano.

È stata approvata la convenzione tra la Regione il Consorzio dei Comuni della Valle d’Aosta - Bacino imbrifero montano della Dora Baltea, per lo svolgimento delle procedure selettive uniche per la copertura dei posti disponibili.

AFFARI EUROPEI, INNOVAZIONE, PNRR E POLITICHE NAZIONALI PER LA MONTAGNA

La Giunta regionale ha preso atto del finanziamento della misura 1.7.2 “Rete dei servizi di facilitazione digitale” nell’ambito della Missione 1 – componente 1 – asse 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e della sottoscrizione del relativo accordo, nonché’ dell’atto aggiuntivo, tra la Regione autonoma Valle d’Aosta e il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

Sono stati approvati i progetti definitivo-esecutivo inerenti ai lavori di efficientamento energetico dei fabbricati sedi del Corpo Forestale della Valle d’Aosta e della stazione forestale di Aymavilles. In particolare, per la sede del Corpo forestale, l’intervento consiste nella sostituzione del sistema di riscaldamento e raffrescamento, nella realizzazione di un impianto fotovoltaico di 40Kw, nella sostituzione dei serramenti e di tutti i corpi illuminanti.

Per la stazione di Aymavilles, invece, la proposta consente di realizzare una serie di interventi che permetteranno di ridurre notevolmente i costi e i consumi energetici relativi a fonti fossili. Tale effetto è dovuto alla sostituzione dell’attuale centrale termica alimentata a gasolio con una alimentata a cippato che verrà prodotto direttamente dall’amministrazione regionale.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

La Giunta regionale ha preso atto della valutazione relativa all’avviso pubblico per la ricezione delle proposte di iniziativa privata per la realizzazione e la gestione di un impianto innovativo per il recupero dei fanghi di depurazione prodotti in Valle d’Aosta oltre che l’individuazione della proposta di riferimento per l’eventuale prosecuzione dell’iter per la selezione del soggetto realizzatore.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

È stata approvata l’integrazione degli indirizzi all’Azienda USL della Valle d’Aosta in materia di stabilizzazione del personale del Servizio sanitario di livello dirigenziale e non dirigenziale (comparto) sanitario, socio-sanitario, amministrativo, tecnico e professionale. La proposta è finalizzata a rafforzare strutturalmente il Servizio Sanitario Regionale anche nelle azioni di recupero delle liste d’attesa e per consentire la valorizzazione delle professionalità acquisite dal personale che ha prestato servizio anche durante l’emergenza epidemiologica da Covid19.

Sono state approvate le disposizioni all’Azienda USL della Valle d’Aosta per la fornitura ai residenti in Valle d’Aosta dei presidi per incontinenza non annoverati nei livelli essenziali di assistenza. La quantità e la tipologia dei presidi distribuiti sarà modulata dall’Azienda USL Valle d’Aosta sulla base del numero di pazienti presi in carico e delle loro esigenze, secondo la prescrizione medica e la stesura del relativo piano terapeutico.

TURISMO, SPORT E COMMERCIO

Sono state approvate due schede di intervento: una riguarda il “Completamento itinerario ciclo-pedonale nei Comuni di Pontey e Chatillon” e l’altra è relativa alla “Riqualificazione del Palais di Saint-Vincent” da proporre al Ministero del Turismo per consentire l’accesso al co-finanziamento del Fondo unico nazionale per il turismo (FUNT) per il 2023.

Si tratta, nello specifico, della realizzazione di un tratto di pista ciclabile da realizzarsi interamente in sede dedicata in destra orografica della Dora Baltea, nel comune di Pontey, per poi passare in sinistra orografica per un breve tratto in comune di Châtillon e la riqualificazione del Palais per adeguarlo agli standard attuali e poter garantire la sua funzionalità e migliorare l’attrattività per ulteriori eventi, anche di maggiore rilievo sportivo, artistico e culturale.