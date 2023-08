Valgrisenche, conto alla rovescia per la Festa delle guide

Martedì 15 agosto, come da tradizione, si terrà a Valgrisenche una giornata di festa in onore delle guide alpine e del mestiere che svolgono in montagna.

La Proloco di Valgrisenche da sempre partecipa a questa usanza con una manifestazione per celebrare i componenti della Società Guide Alpine del paese accompagnati dalle guide alpine di Cogne.

Si comincia alle ore 10.00 con la Santa Messa presso la Chiesa Parrocchiale, per proseguire poi con la benedizione delle attrezzature utilizzate dalle guide e un momento conviviale di animazione e aperitivo.

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.prolocovalgrisenche.com oppure i social Facebook (Visit Valgrisenche) e Instagram (visit_valgrisenche).