Farmaciauno, la farmacia italiana fondata su sicurezza, qualità e improntata alla massima convenienza

Quanti decidono di affidarsi a Farmaciauno (www.farmaciauno.it), hanno la certezza di trovare un partner di fiducia per le proprie necessità di salute. Attiva dal 2014, l’impresa italiana è stata in grado di adattarsi e rispondere con efficacia alle evoluzioni del settore farmaceutico, emergendo come un importante punto di riferimento nel nostro Paese. Già scelta da oltre due milioni di clienti, dispone di un catalogo composto da farmaci, parafarmaci e prodotti per la salute con sconti reali fino al 70%.

Tre sono i valori irrinunciabili per Farmaciauno, che hanno plasmato il suo DNA: qualità, accessibilità e professionalità. La mission aziendale è proprio quella di fornire la più ricca selezione di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici di elevata qualità, a prezzi concorrenziali e con un servizio di customer care di massimo livello, che mira a soddisfare qualunque richiesta espressa dal cliente.

Autorizzata dal Ministero della Salute, Farmaciauno può contare su un team di esperti farmacisti, sempre pronti a supportare in ogni fase di permanenza online. Il servizio di customer care, in particolare, è raggiungibile tramite WhatsApp, numero telefonico, chat online e indirizzo e-mail, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00.

Per ciò che riguarda le alternative, i prodotti acquistabili online sono oltre 90.000. S’incontrano farmaci da banco, parafarmaci, presidi medicali, cosmetici, articoli di make-up e creme solari, ma anche alimenti speciali, soluzioni per la prima infanzia e integratori alimentari (compresi integratori detox, per il fegato e serotonina integratore ). Naturalmente, sinonimo di massima affidabilità sono anche i brand selezionati.

Offerte, promozioni periodiche e sconti convenienti, che arrivano fino al 70%, rendono la proposta di Farmaciauno ancor più vantaggiosa. A ciò si unisce anche una completa sezione Blog, che fornisce numerosi suggerimenti utili e indicazioni preziose per la cura della propria salute.

Sono gli stessi clienti, con le oltre 120.000 recensioni certificate da Feedaty, a confermare l’ampia varietà di prodotti, la professionalità e la convenienza che contraddistinguono Farmaciauno. I feedback, in particolare, registrano l’ottimo punteggio di 4,8 su 5.

Semplicissima da utilizzare e user-friendly, la piattaforma digitale è concepita con lo scopo di creare lo stesso rapporto di fiducia che lega farmacista e consumatore nella farmacia tradizionale. La cultura delle singole necessità del cliente è alla base della formazione di tutto lo staff di Farmaciauno. Vengono infatti offerti consulti diretti con un consulente e farmacista esperto, video consultazioni ed è perfino possibile compilare quiz online.

Ordinando dal sito ufficiale, i costi di gestione sono di appena un euro e le spedizioni sono effettuate da corriere espresso in 24/72 ore. Gli acquisti di oltre 10 euro beneficiano di consegna gratuita. Carte di credito, PayPal, bonifico bancario anticipato e contrassegno sono invece le modalità di transazione previste, che garantiscono la completa protezione. Infine, è applicata la politica "soddisfatti o rimborsati" e anche il reso è sempre a costo zero.