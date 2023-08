Incendio alla Stazione Meteorologica di Plateau Rosa

Questa mattina di oggi, una squadra composta da personale del distaccamento locale dei Vigili del Fuoco, in collaborazione con professionisti provenienti dal comando di Aosta, è intervenuta con tempestività nel comune di Valtournenche, precisamente presso il Plateau Rosa. L'intervento è stato reso necessario a causa di un incendio che si è sviluppato all'interno dei locali della stazione meteorologica dell'aeronautica militare, situata a un'altitudine di 3500 metri.

L'incendio, per fortuna, è rimasto circoscritto grazie all'efficace intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno rapidamente raggiunto la stazione meteorologica nonostante le difficoltà legate all'altitudine elevata. Il personale professionista ha dovuto utilizzare gli impianti a fune presenti sul Plateau Rosa per raggiungere la stazione e condurre le necessarie operazioni di rilievo strumentale e verifiche dettagliate.

L'obiettivo principale del intervento è stato quello di escludere la presenza di eventuali pericoli residui sia per la struttura della stazione meteorologica che per gli impianti ad essa annessi. La natura isolata della stazione e le sfide logistiche legate all'altitudine hanno reso l'intervento particolarmente delicato, richiedendo una pianificazione accurata e un coordinamento preciso tra il personale del distaccamento locale e i professionisti del comando di Aosta.

L'utilizzo degli impianti a fune, oltre a garantire la sicurezza del personale durante la salita alla stazione meteorologica, ha permesso di preservare ulteriormente l'integrità della struttura e dei suoi dintorni. Una volta raggiunto il luogo dell'incendio, i Vigili del Fuoco hanno effettuato rilievi strumentali approfonditi al fine di valutare l'entità dei danni e assicurarsi che non vi fossero ulteriori rischi di propagazione delle fiamme o di danni strutturali.

Grazie alla prontezza dell'intervento e alla competenza del personale coinvolto, l'incendio è stato efficacemente controllato e i danni sono stati limitati. La collaborazione tra i Vigili del Fuoco del distaccamento locale e i professionisti del comando di Aosta ha dimostrato l'importanza di un coordinamento sinergico in situazioni di emergenza, specialmente quando si affrontano sfide uniche come quelle legate a incidenti in zone remote e difficilmente accessibili.

L'episodio alla stazione meteorologica di Plateau Rosa serve da promemoria dell'importanza di avere squadre addestrate e attrezzature adeguate per affrontare scenari di emergenza in ambienti ostili.