I preppers si preparano alla fine del mondo

L'interesse crescente dei survivalisti, o preppers, nell'affrontare scenari di disastro e la preparazione per la fine del mondo è un fenomeno che sta guadagnando sempre più attenzione, soprattutto in relazione all'aggravarsi della crisi climatica e all'instabilità geopolitica.

Questo movimento non è nuovo e ha radici che risalgono alla Guerra Fredda, ma negli ultimi anni ha guadagnato popolarità grazie a una combinazione di preoccupazioni ambientali, politiche e sociali. I preppers, che possono variare da individui comuni a persone molto ricche, si preparano in modi diversi.

Da un lato, ci sono coloro che possono permettersi di investire somme considerevoli in rifugi sotterranei di lusso, attrezzati con ogni tipo di comfort, in cui si sentono al sicuro da possibili catastrofi. Questo modello di survivalismo di lusso è spesso associato ai ricchi e ai miliardari, che possono programmare dettagliatamente la loro fuga in caso di necessità, anche considerando opzioni come la fuga nello spazio.D'altro canto, ci sono i preppers più comuni che si concentrano su una preparazione più pragmatica, accumulando provviste alimentari a lunga conservazione e competenze di sopravvivenza di base.

Questo modello di preparazione è più accessibile economicamente ed è diventato ancora più popolare durante la pandemia e altri eventi destabilizzanti, quando la necessità di essere autosufficienti è diventata evidente.

La crescita dell'industria delle forniture per la sopravvivenza, come cibo liofilizzato e attrezzature specializzate, riflette il livello di preoccupazione che molte persone hanno riguardo a possibili disastri. Tuttavia, c'è un dibattito su quanto sia efficace concentrarsi sulla preparazione individuale piuttosto che cercare soluzioni collettive e sistemiche per affrontare le sfide come la crisi climatica.

Molte persone ritengono che investire in tecnologie sostenibili, influenzare le politiche pubbliche e promuovere pratiche agricole ecosostenibili sia più importante nel lungo termine.Il fenomeno dei preppers riflette quindi un mix complesso di ansia, insicurezza e sfiducia nelle istituzioni e nei mezzi tradizionali di affrontare le sfide globali. Mentre la preparazione individuale può avere senso in alcune situazioni, è essenziale bilanciarla con sforzi collettivi e soluzioni sostenibili per affrontare le crisi a livello globale.