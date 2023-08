Ais Valle d'Aosta protagonista nel far conoscere il vino e le sue sfumature

"Anche quest’anno abbiamo concluso insieme una stagione piena di eventi, attività, corsi e approfondimenti e, ora che anche la redazione della Guida Vitae 2024 è terminata, possiamo presentarti il programma delle attività che verranno svolte da qui a dicembre 2023". L'annuncio è di Alberto Levi, presidente AIS Valle d'Aosta settembre/dicembre che anticipa i principali appuntamento dei prossimi mesi.

Il 12 agosto si terrà il secondo appuntamento a Vini in Vigna a Quart, dove Ais organizzerà un MasterClass di approfondimento sul terroir Valdostano.

A settembre partiranno i corsi di primo e terzo livello con un’importante novità: un corso di primo livello a Breuil - Cervinia nel periodo di novembre 2023/ febbraio 2024. Si svolgeranno inoltre un corso 1°livello "Sommelier delle Birre" ad Aosta e uno uguale ad Arnad dedicato ai soci della media e bassa Valle. (informazioni e prenotazioni sul sito www.aisvalledaosta.it).

L'11 ottobre l'appuntamento è con Guido Invernizzi per una serata imperdibile sui vini e sul territorio del Sudafrica: 8 vini in degustazione guidata. (informazioni e prenotazioni sul sito www.aisvalledaosta.it)

"Da metà ottobre - anticipa Alberto Levi - organizzeremo una serie di incontri di formazione professionale con Adava e Confcommercio dedicati al mondo del vino, della birra e dei distillati, appuntamenti atti alla professionalizzazione degli addetti ai lavori Valdostani".



Nel periodo settembre – dicembre verranno organizzati diversi incontri dedicati a tutti gli associati, con degustazioni guidate e approfondimenti sui territori del mondo vitivinicolo, visite in cantina da produttori valdostani e non solo. L’invito a parteciparvi è soprattutto rivolto al gruppo servizi e al gruppo guida Vitae per tenersi aggiornati.



Questi incontri e attività saranno gestiti dalla Responsabile servizi Patrizia Politi e dal Delegato Gianluca Arcaro

"Nell'invitare "tutti gli associati a tenersi in contatto con il gruppo servizi e con Patrizia Politi per l’organizzazione di tali attività formative", Levi ricorda a tutti i soci che "dopo l’esame da Sommelier al terzo livello, si apre un mondo fatto di concorsi regionali e nazionali, di occasioni per estendere le proprie conoscenze, diventando Degustatori Ufficiali e poi Relatori. Una vera e propria carriera professionale"

Quando si parla di vino, birra distillati e olio EVO, l’Associazione è immediata dice Alberto Levi a nome di tutto il direttivo AIS Valle d’Aosta.