La Valle d’Aosta alle celebrazioni nazionali in onore di San Francesco di Assisi

È davvero un onore vedere come l'iniziativa della Valle d'Aosta come regione ospite delle celebrazioni sia una tradizione radicata che risale addirittura al 1939. Questa pratica di rotazione tra le regioni italiane non solo rende omaggio alla diversità e alla ricchezza culturale dell'intero paese, ma dimostra anche una coesione nazionale che è importante da sottolineare.

Dal punto di vista politico, è un segnale di unità e collaborazione tra l'Amministrazione regionale, il Consiglio Valle, i Comuni valdostani guidati dal CELVA e il Comune di Aosta.

Questa cooperazione per organizzare gli eventi dimostra che quando le istituzioni lavorano insieme, possono creare momenti di condivisione e valorizzazione delle tradizioni che vanno oltre le barriere geografiche e politiche.

Sotto una prospettiva cattolica, l'iniziativa rappresenta una meravigliosa opportunità di onorare San Francesco, una figura così significativa nella storia religiosa.

Le celebrazioni dei Primi Vespri e della concelebrazione eucaristica non solo riflettono la devozione spirituale, ma anche il desiderio di mettere in luce il messaggio di pace e umiltà di San Francesco, che sono valori universali che possono ispirare persone di tutte le fedi.

La scelta di offrire piatti con prodotti del territorio valdostano e vini DOC Valle d'Aosta Vallée d'Aoste durante le celebrazioni non solo rende omaggio alla ricchezza enogastronomica della regione, ma rappresenta anche un legame profondo con la terra e la cultura locale.

Questo atto di condivisione e ospitalità, simboleggiato anche dalla cena offerta dal Comune di Assisi, riflette l'essenza della fede cristiana nel servizio agli altri.

L'iniziativa combina armoniosamente l'aspetto politico e quello cristiano, dimostrando un impegno a valorizzare le tradizioni, a celebrare l'unità e a promuovere valori universali di pace, umiltà e condivisione. È una testimonianza di quanto la fede e la cultura possano convergere per creare un impatto positivo nella società.

La Valle d'Aosta, dunque, la Regione ospite delle celebrazioni, secondo una tradizione che si rinnova dal 1939 che vede alternarsi, anno dopo anno, le regioni italiane. Le precedenti edizioni in cui la Valle d’Aosta è stata protagonista risalgono al 1975 e al 2002.

In particolare, il programma degli eventi prevede per martedì 3 ottobre, presso la Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola, la solenne celebrazione dei Primi Vespri “nel Transito di San Francesco”, nel corso della quale saranno offerti doni da parte delle Autorità della Valle d’Aosta, cui seguirà la cena offerta dal Comune di Assisi nel cui menu saranno presenti alcuni piatti con prodotti del territorio valdostano, in particolare quelli con denominazione DOP e PAT, accompagnati con vini DOC Valle d’Aosta Vallée d’Aoste e preparati da uno chef valdostano.

Mercoledì 4 ottobre, poi, presso la Basilica Papale di San Francesco, è in programma la solenne concelebrazione eucaristica nel corso della quale è prevista l’accensione, da parte del Sindaco del Comune di Aosta, della lampada votiva dei Comuni d’Italia con l’olio offerto dal Comune capoluogo, nonché l’offerta di doni da parte delle Autorità della Valle d’Aosta.

Sono previste, inoltre, altre iniziative volte a dare risalto alla presenza della Valle d’Aosta ad Assisi e in particolare: dal 1° al 4 ottobre, presso la Galleria delle Volte in Piazza del Municipio, allestimento di uno stand istituzionale della Valle d’Aosta, curato dagli Assessorati competenti in materia di cultura, turismo, artigianato e agricoltura; lunedì 2 ottobre presso la Sala della Conciliazione del Palazzo Municipale, conferenza “La figura di San Francesco in Valle d’Aosta” tenuta dalla storica dell’arte Roberta Bordon; martedì 3 e mercoledì 4 ottobre, esibizioni del gruppo folcloristico del Comité des Traditions Valdôtaines.