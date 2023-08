L'OPINIONE DI UN LETTORE: IL VALORE DELL'AUTONOMIA

Caro Piero, ho letto, come sempre, Chez nous del 9 agosto "Perchè l'autonomia oggi?" e mi congratulo con te per la lucidità e l'imparzialità dell'articolo.

Inoltre oggi ho letto l'opinione di un lettore al riguardo che hai pubblicato e sulla quale mi permetto di dichiararmi d'accordo aggiungendo una considerazione e un suggerimento che "completa" il tutto.

L'autonomia della Valle d'Aosta, statutariamente intoccabile, dovrebbe "obbligare" il popolo della Vallée a vivere ed a conoscere come si vive nelle regioni Italiani vicine, a partire dal confinante Piemonte.

Soltanto in questo modo, facendo dei paragoni omogenei, i Valdostani apprezzerebbero per davvero quanto hanno meritatamente conquistato, quanto devono difenderlo con ogni mezzo per non rischiare di diventare nel tempo , per Statuto una Regione Autonoma, ma di fatto finanziariamente, poco a poco, perdere le risorse finanziarie che sono l'unica vera differenza fra la "Notre Petite Patrie" ed il resto d'Italia.

E.V.

Grazie Caro Lettore per le parole che hai scritto ma soprattutto perché hai dato un contributo al dibattito che abbiamo avviato nel silenzio tombale degli Autonomisti. p.m.