MONTAGNA VDA: TRAIL RISERVA MONT MARS

Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo più generale l'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda (entro fine giugno) pagina Facebook montagnavdacanale You Tube montagnavda. Gli itinerari inseriti, che sono sempre disponibili anche su APP, permettono di studiare prima l'itinerario per poi effettuarlo con l'utilizzo della APP.

Il progetto 'Monterosa Outdoor', è on-line, navigate nel sito e scaricate la APP.

Vi proponiamo un itinerario adatto al periodo.

Questa settimana si va a FONTAINEMORE.

TRAIL RISERVA MONT MARS

L'itinerario proposto ci permette di visitare la riserva naturale del Mont Mars con i suoi laghi.

La prima salita è particolarmente lunga ma raggiunto il Col Carisè il percorso diventa panoramico e senza più grandi salite.

Nella parte superiore si percorre completamente il tracciato dell'alta via n.1 del Tor des Géants.

Considerandolo un itinerario di allenamento, i tempi sono calcolati ipotizzando una velocità di una volta e mezza quella normale (circa 450 metri di dislivello in salita all'ora).

https://www.monterosaoutdoor.it/itinerari/riserva-mont-mars/

#monterosaoutdoor