Decreto di cessazione dello stato di eccezionale calamità sul territorio dei Comuni di Aymavilles e Villeneuve

L'incendio che ha devastato i boschi e le case nei Comuni di Aymavilles e Villeneuve ha portato a un immediato intervento regionale, dimostrando una risposta pronta ed efficace da parte delle autorità competenti. Grazie alla dedizione e alla professionalità di coloro che hanno lavorato instancabilmente per spegnere le fiamme e proteggere le vite e i beni della comunità, è stato possibile contenere e contrastare l'espansione dell'incendio.

In seguito a questi sforzi, è stata oggi annunciata la cessazione dello stato di eccezionale calamità in questi territori. Il decreto n. 384 del 21 luglio 2023 ha ufficialmente dichiarato la fine di questo periodo eccezionale, segnando un passo avanti verso la normalità per gli abitanti di Aymavilles e Villeneuve.

Tuttavia, la cessazione dello stato di emergenza non significa che l'attenzione e il sostegno alle comunità colpite finiscano. La Regione ha stabilito un termine per la presentazione delle richieste di contributo per i danni subiti a seguito dell'incendio. Gli interessati hanno tempo fino a mercoledì 8 novembre 2023 per presentare le loro richieste di aiuto. Questa tempistica è stata scelta con cura per dare alle persone il tempo necessario per valutare e documentare i danni subiti, garantendo che nessuno venga lasciato indietro.

I contributi verranno assegnati in base all'entità dei danni subiti in relazione alle risorse finanziarie disponibili. Questo approccio mira a garantire una distribuzione equa e oculata dei fondi, in modo da massimizzare l'aiuto per coloro che ne hanno maggiormente bisogno. È un segno tangibile dell'impegno della Regione nel sostenere le comunità colpite e nel promuovere il loro rapido recupero.

Per presentare le richieste di contributo, è necessario rivolgersi al Dipartimento Protezione Civile e Vigili del Fuoco, situato presso Loc. Les Iles 7 – 11020 Saint-Christophe. La modulistica necessaria è disponibile online sul sito Internet della Regione all'indirizzo https://www.regione.vda.it/protezione_civile/protezione_civile_aosta/contributi_calamita/default_i.aspx e presso il Dipartimento stesso. Questo passo è stato compiuto per semplificare il processo per gli interessati, offrendo loro un accesso agevole ai moduli e alle informazioni essenziali.

L'intervento tempestivo e la professionalità dimostrata nel gestire l'incendio da parte Vigili del Fuoco, volontari, Corpo Forestali e quanti sono intervenuti delle autorità locali sono stati fondamentali per contenere la tragedia e garantire la sicurezza delle persone. L'impegno continuo della Regione nel fornire sostegno finanziario alle comunità colpite dimostra una volontà tangibile di aiutare le persone a superare questa crisi e a ricostruire le loro vite.