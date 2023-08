Di Veronica Giacometti

In Aula Paolo VI, torna l'Udienza Generale con Papa Francesco dopo l'interruzione di luglio. Il tema di oggi, come di consueto dopo ogni viaggio papale, è la Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona.

Il Pontefice ricorda il viaggio in Portogallo appena trascorso. "La GMG di Lisbona, venuta dopo la pandemia, è stata sentita da tutti come dono di Dio, il ha rimesso in movimento i cuori e i passi dei giovani del mondo per trovare Gesù. La pandemia, lo sappiamo bene, ha inciso pesantemente sui comportamenti sociali: l’isolamento è degenerato spesso in chiusura, e i giovani ne hanno risentito in modo particolare.", questo è il primo pensiero del Papa.

"Non è un caso che ciò sia avvenuto a Lisbona, città affacciata sull’oceano, città-simbolo delle grandi esplorazioni via mare", aggiunge Papa Francesco.

Francesco sottolinea anche l'importanza del tema mariano. "A me piace tanto invocare la Madonna come la Madonna in fretta, perchè lei sempre fa le cose per noi in fretta, lei è la mamma di tutti", dice a braccio il Papa.

"Durante la GMG, sono ritornato a Fatima, al luogo dell’apparizione, e insieme ad alcuni giovani malati ho pregato perché Dio guarisca il mondo dalle malattie dell’anima: la superbia, la menzogna, l’inimicizia, la violenza. Io ho pregato per la pace", aggiunge Francesco.

"Non era una vacanza, un viaggio turistico, e nemmeno un evento spirituale fine a sé stesso; la GMG è un incontro con Cristo",spiega il Pontefice.