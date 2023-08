Esodo estivo di luglio, controlli della Polizia Stradale di Aosta

Nell’appena decorso mese di luglio, la Polizia di Stato ha impiegato numerose pattuglie supplementari per assicurare elevati livelli di sicurezza stradale sulla viabilità autostradale ed extraurbana principale della regione Valle d’Aosta, attraverso le articolazioni territoriali della Sezione Polizia Stradale. Gli oltre cento operatori in forza alla Sezione Polstrada di Aosta, alle 2 Sottosezioni autostradali di Pont Saint Martin (AO) e di Courmayeur (AO), hanno espresso complessivamente 521 pattuglie, ripartite sulle 24 ore, contestando 1.879 infrazioni al codice della strada.

Sono state ritirate 18 patenti di guida e 19 carte di circolazione e sono stati decurtati complessivamente 2.551 punti a seguito delle violazioni riscontrate. Tra queste infrazioni, 18 riguardano il mancato uso delle cinture di sicurezza, 21 l’uso indebito del telefonino o di altre apparecchiature durante la guida, 41 la mancata revisione dei veicoli, 7 la circolazione senza copertura assicurativa sulla responsabilità civile.

Fra le sanzioni accessorie, si segnalano 7 veicoli sequestrati e 9 sottoposti a fermo amministrativo. Sono stati effettuati 25 servizi con misuratori di velocità, a seguito dei quali sono stati rilevati 1230 fotogrammi per violazioni dei limiti previsti. Per quanto riguarda la repressione della guida in stato di ebbrezza sono stati controllati 1.779 conducenti a mezzo di precursori ed etilometro: di essi 3 guidavano con un tasso alcolemico oltre i limiti consentiti.

L’attività di controllo si è rivolta anche ai mezzi pesanti circolanti: 725 sono stati quelli adibiti al trasporto merci con massa superiore alle 7,5 t. controllati, sia sulla viabilità autostradale, sia su quella ordinaria, mentre gli autobus controllati sono stati 4.

Sul fronte delle attività investigative, sono stati controllati 1.514 veicoli e 2.501 persone, 3 delle quali denunciate in stato di libertà. Sono stati controllati 3 esercizi commerciali del settore automobilistico (autofficine, carrozzerie, autosaloni, ecc.), contestando 1 violazione di carattere amministrativo.

“Dai dati di questo mese, emerge un significativo impegno della Polizia Stradale di Aosta sul fronte della prevenzione, essendo stati intensificati i servizi di vigilanza, specialmente sulla viabilità autostradale, con pattuglie motomontate e anche in abiti civili, al fine di garantire sempre più elevati livelli di sicurezza a tutti gli utenti che percorrono le nostre strade”.