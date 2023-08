L'OPINIONE DI UN LETTORE: L'Autonomia della Valle d'Aosta non c'è

Dottor Minuzzo,





in relazione al Suo articolo apparso alla data odierna sul portale Valledaostaglocal.it, e dal titolo: "Perché l'Autonomia oggi?".



Mi trovo quasi perfettamente d'accordo con quanto scritto da Lei, pur tuttavia duole notare palesemente che, tutto ciò da Lei descritto, ahinoi – in questa piccolissima Regione Autonoma a Statuto Speciale del Nord Ovest d'Italia – attualmente non esiste in modo assoluto. Se ne faccia una ragione.



A tal proposito le faccio notare soltanto che, è dal lontanissimo 11 luglio 1945 che, alla nostra Regione è stata istituita da parte dello Stato Italiano: l'Autonomia. Con la successiva promulgazione sempre da parte dello Stato Italiano: dello Statuto Speciale alla data del 26 febbraio 1948.



Dunque la nostra Regione beneficia da 78 – settantotto – lunghi anni: dell'Autonomia.

Peraltro con 78 – settantotto – lunghi anni di Autonomia e successivo Statuto Speciale: dovremmo essere i primi in assoluto e su tutto. Per contro la dura e autentica realtà di questa nostra Regione, è ahinoi l'indiscutibile assimilazione a quelle Regioni a Statuto Ordinario, e dai perenni disservizi cronici ed inefficienti in toto: verso i rispettivi cittadini.







Veda, è sotto gli occhi di tutti coloro i quali ragionano e pensano con la rispettiva libera mente che, l'indecenza di parecchi decenni di una classe dirigente assolutamente non all'altezza degli onorevoli ruoli ricoperti. Ha portato all'assoluto e grave ritardo cronico di questa nostra bellissima Regione: e in settori fondamentali per il bene di tutti i cittadini (e non solo per i cosiddetti e famigerati amici degli amici, i quali si aggirano indisturbati financo in questa Regione dell'estremo Nord Ovest d'Italia).

Come ad esempio la sanità pubblica efficiente e all'avanguardia; la scuola pubblica efficiente e all'avanguardia; i vari servizi a favore vero di tutti i cittadini, efficienti e rapidi; il lavoro dignitoso per tutti (e non solo per i cosiddetti e famigerati amici degli amici); una autentica formazione professionale pubblica, con veri enti all'avanguardia, efficienti, rapidi, leali e per tutti i cittadini (e non solo per i cosiddetti e famigerati amici degli amici); un trasporto pubblico ferroviario e su gomma efficienti e puntuali, degni di una Regione Autonoma e a Statuto Speciale; un'amministrazione pubblica onesta, leale, seria, collaborativa, efficiente, rapida e amica di tutti i cittadini: indistintamente dal rispettivo libero pensiero. Ecc. ecc. ecc.