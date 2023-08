Papa Francesco, serve la riflessione sulle intelligenze artificiali per rilanciare la pace

L' intelligenza artificiale arriva in Vaticano, ma come tema di riflessione per la Giornata Mondiale della Pace.

“Intelligenze artificiali e Pace” è il tema del messaggio che scriverà il Papa e oggi il Dicastero per il servizio allo sviluppo umano integrale in un comunicato spiega che: "I notevoli progressi compiuti nel campo delle intelligenze artificiali hanno un impatto sempre più profondo sull’attività umana, sulla vita personale e sociale, sulla politica e l’economia".

Ma serve "vigilare" e "operare affinché non attecchisca una logica di violenza e di discriminazione nel produrre e nell’usare tali dispositivi, a spese dei più fragili e degli esclusi: ingiustizia e disuguaglianze alimentano conflitti e antagonismi. L’urgenza di orientare la concezione e l’utilizzo delle intelligenze artificiali in modo responsabile, perché siano al servizio dell’umanità e della protezione della nostra casa comune, esige di estendere la riflessione etica all’ambito dell’educazione e del diritto.La tutela della dignità della persona e la cura per una fraternità effettivamente aperta all’intera famiglia umana sono condizioni imprescindibili perché lo sviluppo tecnologico possa contribuire alla promozione della giustizia e della pace nel mondo".

La giornata si celebra il primo gennaio e qualche settimana in anticipo viene pubblicato il messaggio.