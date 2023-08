Il Consorzio "Saint Vincent Turismo" presenta "AnimaTerrae"

“AnimaTerrae” è il progetto costituito attraverso il protocollo di intesa tra il Consorzio “SaintVincent Turismo”, capofila del percorso, e differenti partner pubblici e privati del territorio: il Comune di Châtillon, il Comune di Pontey, il Comune di Saint-Denis, l’Istituzione Scolastica “Abbé Prosper DUC” e l’Associazione giovanile APS “La Gare” di Chambave. Finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo all’interno del bando “Territori in Luce”, ha preso avvio la scorsa primavera e si concluderà il 31 dicembre 2023.

Le reti territoriali sono lo strumento con cui gli enti si sono connessi per condividere e promuovere le esperienze eccellenti già presenti nei comuni e crearne di nuove, riferendosi in particolare alle attività rurali, alla sostenibilità ambientale e alla promozione turistica. “Intendiamo la cultura quale grembo che raccoglie il patrimonio storico-artistico, come ad esempio i castelli, tanto quanto il patrimonio immateriale, rappresentato dalle tradizioni contadine, le leggende, il dialetto, i costumi, le produzioni tipiche locali e il ritmo stesso delle stagioni che influenzano il paesaggio e la natura” riferisce la Presidente del Consorzio Cristina Artaz. Il territorio individuato è la tappa n 3 della via Francigena che offre un’elevata qualità in termini di ricchezze architettoniche e ambientali, nonché delle produzioni agricole, agroalimentari e vitivinicole.

Le attività proposte in questi e nei prossimi mesi integrano eventi già in calendario negli scorsi anni incrementando l’offerta con alcune novità rivolte sia alla comunità locale sia al turismo breve. I luoghi, protagonisti di eventi, conferenze, visite teatralizzate e passeggiate, comprendono il Castello di Cly, il villaggio abbandonato di Barmaz e il sentiero del bosco intorno al Centro di Sviluppo Sostenibile nel Comune di Saint-Denis; il Tour delle Macine, la Valmériana e la tomba di epoca barbarica o pre-romana di Proley nel Comune di Pontey; il Castello Gamba, il Castello Passérin d’Entrèves, il Castello di Ussel e i ponti del borgo nel Comune di Châtillon; la via dei marmi nel Comune di Chambave.

Le attività e gli eventi previsti per il mese di AGOSTO:

Comune di Pontey: Tour delle Macine della Valmériana. Alle pendici del Monte Barbeston, fin dall’antichità gli abitanti della zona lavorarono le rocce “tenere” offerte dalla montagna per costruire macine da granaglie e pentole in pietra ollare. La “Strada del Sole”, tra l’Alpe Valmériana a Pontey e Bellecombe a Châtillon, è disseminata di splendidi resti di antiche macine abbozzate nella roccia che ricordano rappresentazioni di dischi solari. La visita è accompagnata da guide escursionistiche e naturalistiche verso il Santuario astronomico delle ruote cosmiche e alle Grotte. o Lunedì 14 agosto alle h. 09.00 o Sabato 26 agosto alle h. 09.00 Ritrovo presso Piazza François Verthuy antistante il Municipio di Pontey, salita con mezzi propri a Valmeriana. Informazioni e prenotazione obbligatoria al 3701003518 / info@navillod.it entro le 12.00 del giorno precedente Comune di Saint-Denis: Castello di Cly. Concepito come struttura difensiva, è uno dei castelli che meglio si avvicina all’immaginario di “rocca medioevale”. Dalla sua posizione isolata sulla roccia a 780 m di altitudine, domina da secoli il borgo di Chambave e il fondovalle da Aosta a Saint-Vincent. Fu il palcoscenico nel Quattrocento della prima accusa di stregoneria in questa area alpina. Il Castello era infatti il centro giudiziario e amministrativo della signoria. Johannetta Cauda fu bruciato sul rogo l’11 agosto 1428, il giorno di San Lorenzo. o Aperto dal martedì alla domenica fino a giovedì 31 agosto in orario 10.00-12.30 /14.30-18.00 (da settembre a giugno il castello è visitabile solo su prenotazione) Informazioni presso il Comune di Saint-Denis 0166546055 www.comune.saintdenis.ao.it Associazione La Gare – Chambave: “la Rouletta”.

Il giorno seguente al patrono, Chambave riporta il gioco tradizionale nelle vie del borgo. Sono le antiche bocce, rigorosamente in legno, a rotolare tra le case del paese, dalla stazione lungo Via Chanoux. Chi partecipa indossa i tradizionali abiti contadini e colui che segna il punto decide “la mossa” con cui lanciare che dovrà essere replicata da tutti i partecipanti. o Venerdì 11 agosto dalle 14.

Comune di Châtillon

Castello di Ussel. Edificato intorno al 1343 da Ebalo II di Challant, è il primo castello della Valle d’Aosta di tipo monoblocco e rappresenta una pietra miliare nella storia dell’architettura militare feudale. Costruito su uno sperone roccioso, controlla il fondovalle fino all’imbocco della Valtournenche. Nel 1983 il barone Marcel Bich, dopo averlo acquistato dalla famiglia Passérin d’Entrèves, lo donò alla Regione Autonoma Valle d’Aosta. Visitabile soltanto in estate, ospita l’Esposizione “UsselArt”, raccoglie quest’anno le opere di Giuseppe Bettoni, Sonia Biagiotti, Roberta Bechis e Manuel Baravex ed espone gli abiti di Catherine di Challant e di Pierre d’Introd. La visita guidata alla mostra dura 45 minuti ed è obbligatoria la prenotazione al 3669531109 / chatillonprenotazioni@gmail.com

Aperto tutti i giorni da sabato 12 a domenica 27 agosto

Sabato 12 agosto dalle 14.30 alle 21.00 – Il Medioevo nella Terra degli Challant. Dalle 15.00 alle 19.00, giochi medioevali, laboratori per bambini e animazione musicale con la partecipazione di figuranti in costume del “Carnaval Historique de Verrès”, dei “Menestrelli di Avalon” e del gruppo “Valknut e il can delle volpi”. Segue Aperitivo con Catherine de Challant con degustazione di prodotti tipici valdostani. Prenotazioni al 3669531109 chatillonprenotazioni@gmail.com

Mercoledì 16 agosto dalle h. 17.00 – Chatillon nel Medioevo: vita di un borgo sulla via Francigena - Conferenza culturale del Prof. Ezio Gerbore

Mercoledì 16, Sabato 19 e Domenica 27 agosto: Un salto nella vita rinascimentale, pomeriggi in compagnia di “Les Chevaliers d’Arpitan”.

Castello Passerin d’Entrèves. Risalente al XIII secolo, è tuttora di proprietà della famiglia di cui il maniero porta il nome. E’ possibile visitare l’ampio parco di circa tre ettari che conserva 30 alberi monumentali.

Aperto dal mercoledì al lunedì 09.00 -13.00 / 14.00-18.00